La télévision à papa, l’objectif à atteindre pour les influenceurs

Pourtant, à y regarder de plus près, il se passe quelque chose d’étrange, un peu comme si le monde tournait à l’envers. Un exemple ? Juju Fitcats alias Justine Becattini. Cette influenceuse sportive française compte 3,3 millions de followers sur Instagram et presque autant sur YouTube. Et aujourd’hui, elle devient animatrice télé. Elle va prendre les commandes d’une émission phare du paysage audiovisuel français également diffusée chez nous sur PLug RTL : La France a un incroyable talent. Elle succède à Pierre-Antoine Damecour parti sur TF1 pour la seconde partie de l’émission dont les auditions pour la 18e saison viennent de commencer.

Autant on ne compte plus les stars de la téléréalité et du petit écran qui se sont improvisés ou ont mué en influenceur, autant le chemin inverse est rare. Qui penserait que des vedettes du nouveau monde, celui des réseaux sociaux, seraient motivées par le monde de papa, celui de la télévision… à l’ancienne ajouteront les mauvaises langues ?

Cette télévision semble de plus en plus attirer celles et ceux qui se sont faits par eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Il suffit de regarder le parcours de Juju Fitkats. N’a-t-elle pas remporté le mois dernier la deuxième saison des Traîtres, émission également diffusée sur M6 en France, le programme qui, cet été, a tenu la dragée haute à tout ce que la concurrence a pu mettre comme obstacles : La carte aux trésors, Les Visiteurs, Les Bronzés…

Si l’arrivée de Juju Fitkats dans La France a un incroyable talent fait parler d’elle, elle n’est pas la seule personnalité issue des réseaux sociaux à avoir migré vers la télévision dite linéaire, ou classique. Ils sont plusieurs à avoir franchi, en particulier en Belgique. On pense à Shauna Dewit, star belge déjantée de Tik Tok qui compte près de 2 millions d’abonnés, elle aussi passée par les Traîtres mais sur RTL-TVi. En février dernier, elle a fait ses débuts sur Pickx +, la chaîne de télévision linéaire de Proximus TV avec son émission : Offline. “Depuis que je suis toute petite, j’ai toujours eu envie d’être présentatrice TV. Grâce aux réseaux sociaux, plusieurs portes se sont ouvertes. Je remercie l’univers pour ça. Je préfère la télévision aux réseaux sociaux. C’est ironique ce que je vais dire : je trouve que les réseaux sociaux sont un monde très narcissique et toxique où les gens montrent beaucoup de leur vie, mais ce n’est pas la vraie vie. La télé, c’est plus familial. On présente quelque chose, on est plus dans la bonne humeur.”

Autre exemple, belge toujours : Lufy et Enzo. Eux aussi sont devenus animateurs télé, sur la RTBF. Depuis le début de l’année dernière, le couple de youtubeurs belges comptant plus d’un million d’abonnés sur leur chaîne YouTube est venu étoffer l’équipe de L’Internet Show proposé sur Tipik. Ce n’était d’ailleurs pas une première pour Lufy, présente sur YouTube depuis 2012, qui, par le passé, a animé plusieurs saisons de Beauty Match sur TFX en France, a été chroniqueuse dans Place Royale sur RTL-TVi comme décrypteuse de looks des célébrités et, plus récemment, membre du jury de Drag Race Belgique.

La RTBF toujours a donné les clés de SPIT, une émission destinée aux jeunes, à trois personnalités dont une issue des réseaux sociaux : Tim on the Ground.

Dans le même ordre d’idée, en 2019, France Télévisions avait fait de même en introduisant deux influenceurs, les vidéastes Max Bird et Professeur Feuillage, auprès de Cécile Djunga pour la présentation de C’est toujours pas sorcier.

D’où ce constat : la notoriété des influenceurs semble de plus en plus devenir un tremplin pour accéder à la télévision. Qui l’eût cru ?