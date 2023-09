Maria Del Rio, Anggun, Agustin Galiana et Michaël Gregorio : Voici le jury de Starmaker, le nouveau divertissement de RTL-TVI

Pour départager ces candidats, RTL vient de révéler son jury. Il sera composé d’une personnalité bien connu de ce genre de concours : Anggun. La chanteuse à la carrière internationale a été jurée dans “Asia’s got talent”, ainsi qu’en Indonésie dans “X Factor”, “Indonesia’s Got Talent” et “The Voice”. Sur TF1, on a aussi pu la voir dans “Mask Singer” et “Good Singers” et Danse avec les stars.

Si le nom de Maria Del Rio peut en surprendre plus d’un, il faut savoir que l’animatrice de Radio Contact a aussi fait une courte carrière dans la chanson. Son tube “Luz de la luna” cumule un million de vues sur Youtube. Et, en décembre 2020, elle avait enregistré “Feliz Navidad” avec Suarez.

Cote messieurs, on retrouve Agustín Galiana, bien connu des fans des séries “Clem” et “Ici tout commence”. Le comédien, chanteur (5 albums à son actif) et gagnant de Danse avec les stars 2017 était aussi début de l’année dans le jury de “The Dancer” sur la RTBF.

Enfin, l’imitateur, acteur et chanteur Michaël Gregorio complète ce quatuor. Le comédien est réputé pour ses impressionnantes imitations et incarnation en spectacle mais aussi pour du doublage dans des films d’animation.

Cote animation, on retrouve donc Sandrine Corman, qui avait déjà animé ce genre d’émission (“ La France a un incroyable talent”) chez nos voisins hexagonaux : “Je suis impatiente de rencontrer le jury, mais j’ai également hâte de faire connaissance avec les candidats qui donneront le meilleur d’eux-mêmes, a-t-elle expliqué à RTL. Certains vont me surprendre totalement, d’autres vont me tirer les larmes des yeux”.

Pour participer à ces tournages durant le mois de septembre, rendez-vous sur le site de RTL Play, plateforme ou sera diffusée Starmaker.