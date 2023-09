Moundir dans “Touche pas à mon poste”: “Si des choses sont susceptibles de vous gêner, vous pouvez me virer”

Moundir a échappé à la mort

Aux dernières nouvelles, il se remettait d’un sérieux pépin de santé qui l’a conduit à tutoyer la mort. C’était en mars 2021. Il avait été admis en réanimation et en unité de soins intensifs en pleine crise du Covid, 75 % de ses poumons étant affectés. Hospitalisé 15 jours, il avait perdu 18 kg et 60 % de sa masse musculaire.

Depuis lundi, Moundir a ajouté une ligne à son CV télévisuel et non des moindres : Touche pas à mon poste. Il a rejoint les trublions de la bande de Cyril Hanouna. Il fait partie des quatre nouveaux visages qui ont fait leur entrée dans TPMP lundi à 19 heures, avec Jacques Cardoz, Alex Goude et Pascale de la Tour du Pin.

Cyril Hanouna n’a pas manqué de faire l’éloge de l’ex-aventurier de Koh-Lanta. “Je le voulais quand il était animateur en face de nous sur W9”, a-t-il insisté.

”Les écoles vont devenir des boîtes de nuit”

Pour sa première, Moundir n’a pas manqué de se faire remarquer. Il a dynamité, mais avec correction, le débat sur l’interdiction de l’abaya à l’école en France pourtant déjà bien animé, notamment avec les présences d’Éric Naulleau et de Yann Moix. Il a prévenu Baba : “Ce que je vais te dire, je ne l’ai pas fait en 20 ans à la télévision. Si des choses sont susceptibles de vous gêner, à toi, à la production ou à la chaîne, vous pouvez me virer.” Il a ensuite expliqué pourquoi il est opposé à l’interdiction de l’abaya dans les écoles en France telle que proposée par le ministre Gabriel Attal. “Je suis extrêmement fier d’être français et d’autant plus fier d’être musulman et j’essaye d’être un bon pratiquant. […] Si ces filles ou ma sœur étaient en face de moi et qu’elles portaient un vêtement islamique, elles iraient dans une école islamique. […] Il va falloir que la France, mon pays, ne se trompe pas dans son histoire et dans ses valeurs, tout simplement. Ce sont des choses qui me touchent énormément. […] Aujourd’hui, alors que va extrêmement mal, les professeurs se font tabasser, poignardés, il n’y a pas de portes, plus de sport, (c’est) la seule chose qu’on trouve à mettre plutôt que de donner de l’espoir. […] Je pense aux parents et aux enfants à qui on dit : toi, tu vas rentrer ; toi, tu ne vas pas rentrer. Les écoles vont devenir des boîtes de nuit et les chefs d’établissement des videurs.”