”Un gars, une fille (au pluriel)”, le remake qui fait plouf

Chouchou et Loulou, c’est Alexandra Lamy et Jean Dujardin, un point c’est tout

Faut-il comprendre que le public reste attaché à la version originale diffusée entre 1999 et 2003 ? C’est une certitude. Et la faute n’est pas à rejeter sur le casting 2023 qui comprend 18 binômes créés pour l’occasion, avec Adriana Karembeu, Denis Brogniart, Alessandra Sublet, Olivier Marchal, Barbara Schulz, Joey Starr, Stéphane Bern et son compagnon Yori Bailleres, Inès Reg, Faustine Bollaert, Maxime Chattam, etc. Ce qui coince, c’est notre mémoire dans laquelle Chouchou et Loulou sont irrémédiablement campés par Jean Dujardin et Alexandra Lamy.

C’est d’autant plus frappant que les multiples couples dans cette nouvelle version rejouent presque mot pour mot les sketchs de l’époque. On ferme les yeux et on se retrouve 20 ans en arrière, peu importe qui interprète les personnages, tant nombre d’intonations sont identiques. On n’efface pas du revers de la main le souvenir gravé dans nos têtes de la troisième série préférée des Français après La Casa de Papel et Game of Thrones, lit-on en substance dans les pages du Parisien. Le constat est on ne peut plus juste.

Le prime time, un format inapproprié

Là n’est pas le seul défaut de ce remake. Autant à l’époque, on aurait aimé avoir un peu plus que la séquence de 5 à 8 minutes diffusée à l’écran quotidiennement, autant avoir fait du concept un prime de 95 minutes est une hérésie. Très honnêtement, il est vraiment difficile de tenir sur la longueur. Même sur un quart d’heure. Parce que le mécanisme est ultra-répétitif avec une fois Chouchou, une fois Loulou qui se retrouve le bec dans l’eau. Mais en plus, quand ça monte dans les tours à répétition, cela devient insupportable. C’est le cas lors des “scènes de ménage”. On ressent très vite le besoin de couper le son ou d’aller voir ailleurs s’il ne fait pas meilleur vivre.

Tous Inconnus bis repetita

Le “crash” d’Un gars, une fille (au pluriel) rappelle en tout point celui du retour des Inconnus à la télévision avec Tous Inconnus, sur la même chaîne, en début d’année. Le concept était le même : un casting de stars invitées à rejouer les sketchs les plus emblématiques du trio d’humoristes. Bilan : 3,2 millions de téléspectateurs, soit 16,8 % de part d’audience. Et surtout, des critiques à gogo.

À l’occasion de la sortie du film 38°5 quai des Orfèvres, Didier Bourdon avait évoqué la chose dans la DH. “J’avais dit que ce serait bien, de faire des sketches très courts. Les imitations trop longues, cela devient insupportable. 'Vous allez voir que les gens vont se plaindre.' Cela n’a pas loupé. Nous avions accepté de faire les liaisons, parce que les artistes se sont déplacés pour nous, mais TF1 voulait qu’on fasse des sketches au milieu et on a dit non. Parce que les gens allaient être déçus, parce qu’ils préfèrent les Inconnus. Cela n’a pas loupé. Certains exagèrent un peu, mais c’était trop long. Il fallait donner envie, et couper, pour donner envie de voir la suite. Mais pour TF1, c’était trop cher, parce que c’était encore plus de sketches. Pour moi, c’était une fausse bonne idée. Je l’avais dit. ”

Un gars, une fille, une série disponible partout en version originale

Ce remake d’Un gars, une fille est aussi un non-sens, parce que les 438 épisodes originaux sont faciles à voir et à revoir. En France, ils sont présents sur différentes plateformes de VOD, dont Netflix. Et si ce n’est pas le cas en Belgique, un petit tour sur les réseaux sociaux orientés vidéo comme TikTok ou YouTube pour ne prendre que ces deux exemples, étanchera votre soif de Chouchou et Loulou. Sur le premier, le compte officiel de la série compte plus de 280 000 abonnés et propose près de 200 épisodes. Sur le second, fort de plus de 700 000 abonnés, il y a… 710 vidéos ! Manque il n’y a donc pas…