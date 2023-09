Pour cette émission qui sera diffusée sur C8, il sera à la présentation mais avec une nouvelle équipe autour de lui. Cette émission pourrait être diffusée durant le week-end.

L’animateur déplorait les critiques sur son émission “Face à Baba”. “Il y a des journalistes qui disent parfois “Hanouna n’a rien à faire avec des politiques” […] et “les politiques n’ont pas à aller chez Hanouna”. Récemment, Ségolène Royal est allée dans une émission sur le service public à la radio, et l’animatrice lui a demandé : “Pourquoi vous allez chez Hanouna ?”. Face à cette question, celui que l’on surnomme Baba s’emporte : “Est-ce que moi, je me permets de dire à des politiques “Pourquoi vous allez sur France Info ou France Inter”, qui sont très marqués à gauche ?”.

Enfin, Cyril Hanouna a révélé l’une des personnalités politiques qu’il aimerait bien attirer dans son émission. “J’aimerais beaucoup faire une émission avec Emmanuel Macron”.