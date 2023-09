Clémence, la Belge atteinte de nanisme du Meilleur pâtissier : “J’espère me démarquer un petit peu par ma taille”

D’où est née cette passion pour la pâtisserie ?

”Elle est née il y a un peu plus de six ans quand j’ai réalisé mon premier gâteau pour ma grand-mère et ses 70 ans. Et c’est là vraiment que j’ai commencé à pâtisser.”

Quelle est votre spécialité ?

”Le cake design, les gâteaux colorés pour enfants et à thèmes.”

Quel est votre objectif dans ce concours ?

”De ne pas être éliminée la première, c’est déjà une chose (sourire) ! M’amuser et aller le plus loin possible. C’était plus un accomplissement personnel pour me prouver à moi-même jusqu’où je pouvais aller.”

Votre handicap (elle est atteinte d’achondroplasie, la forme la plus commune de nanisme, NdlR) a-t-il été une force ou une faiblesse dans la compétition ?

”Ni l’un, ni l’autre. J’ai essayé vraiment de me comporter comme les autres et, après, j’espère que je me démarquerai un petit peu par ma taille. Car mon but premier était de montrer aux personnes qui ont un handicap physique qu’on est capable. Et quand on a une passion et l’envie, tout est réalisable. Tout est possible.”

L’équipe vous aurait-elle fait un traitement de faveur ?

”Je ne pense pas qu’il y en a eu. On a tendance à me surprotéger mais là je ne l’ai pas spécialement ressenti. Après on se lance toujours un peu des vannes, comme on dit : qui aime bien châtie bien. Ils ont toujours été super gentils avec moi. Si j’avais besoin d’un matériel à ma hauteur, j’avais toujours mes collègues qui étaient là donc j’ai été très bien intégrée. Aucun traitement de faveur à l’exception d’un plan de travail à ma taille.”

"Mon péché mignon? Les macarons! Car c'est petit et gourmand comme moi et on peut l'associer à tellement de saveurs (sourire)"

L’avantage, quand on est belge, est qu’on a de l’autodérision…

”Oui, c’est important d’en avoir quand on a un handicap car mieux vaut en rire qu’en pleurer. Ce handicap, il est là et on ne peut rien y faire. Il faut en rire avec les bonnes personnes.”

Être belge est-il un atout en pâtisserie ?

”Je ne pense pas… on dit toujours que les Belges sont conviviaux. Moi j’ai décidé d’être généreuse et gourmande dans mes pâtisseries. J’espère que cela se ressentira.”

Vous aurait-on taquiné sur le sujet ?

”Je pense avoir marqué Cyril Lignac à vie car sur une épreuve, j’étais occupée de pâtisser et il me dit 'il est où ton gâteau ? Ton biscuit.' Je lui ai dit : le gâteau est occupé de cuire. Et, apparemment, cela ne se dit pas du tout en France pour les Français. Ça l’a marqué. Il y avait aussi des taquineries sur la façon de prononcer le chiffre 8. Bref, c’était bon enfant.”

Et que retenez-vous de cette expérience ?

”J’ai plus appris sur le plan personnel et sur la méthode de travail. Je suis plus méthodique et organisée alors que sur le plan de la pâtisserie un petit peu moins. C’est une belle expérience à vivre et j’y retournerai avec plaisir !”

Quels sont vos projets futurs ?

”J’espère, d’ici à la fin d’année, passer mon diplôme. Et d’ici à un an ou deux, ouvrir ma boutique de pâtisseries, faire des gâteaux de cake design et des ateliers. Car ce qui me tient à cœur, c’est de pouvoir donner des ateliers à des personnes handicapées, que ce soit physique ou mental. Et vraiment leur montrer de quoi elles sont capables. La pâtisserie est aussi un peu une thérapie.”

Dans quel sens ?

”Pâtisser, ça m’apaise et me fait dépasser mes limites. C’est une thérapie qui permettrait à certaines personnes de leur donner confiance en eux. Et démontrer de quoi elles sont capables. Elles croient qu’elles ne sont pas capables de faire des choses alors qu’au contraire ! Si moi j’ai réussi à faire le Meilleur pâtissier, je pense qu’ils peuvent faire aussi bien que moi. Voire mieux !”

Emily, l’autre atout belge du Meilleur pâtissier

Aux côtés de Clémence, on retrouve aussi Emily, serveuse en boîte de nuit originaire d’Aiseau. “Le Meilleur pâtissier est vraiment tombé à pic dans ma vie, c’est un signe du destin, nous confie celle dont vous retrouverez son interview complète dans votre journal de lundi, jour de diffusion de l’émission sur RTL-TVi. “Je n’aimais pas le milieu dans lequel je travaillais… c’était un job étudiant en attendant quelque chose de fixe. Je suis donc ravie de pouvoir montrer ma passion dans Le Meilleur pâtissier, laquelle s’est développée durant le Covid.” Avec Cyril Lignac et Mercotte, Emily a donc pu montrer toutes ses talents culinaires. Son objectif ? “Aller le plus loin possible.” Sa spécialité ? “La décoration des gâteaux de luxe, conclut celle qui parle trois langues. Rendre un gâteau beau comme un bijou. Chez moi, le visuel est très important !”