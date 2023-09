Ce n’est pas tous les jours qu’un président de parti politique fait le show à la télévision déguisé en drag-queen

Vendredi soir, la chaîne flamande VTM diffusait Make Up Your Mind, une émission à mi-chemin entre Mask Singer et Drag Race. Une sélection de personnalités flamandes était invitée à passer des épreuves en arborant des looks qui rendaient leur identification très compliquée. Ces personnalités étaient littéralement transformées de la tête aux pieds par un imposant maquillage, des perruques et des vêtements pour le moins excentriques. Au public et au jury – composé de drag-queens professionnelles — de démasquer qui était qui.

Vainqueur de la soirée : Cindy Envy. Le nom ne vous dit rien et pourtant, il recèle un indice permettant d’identifier la personnalité qui se cachait derrière cette drag-queen. Cindy Envy rime avec… CD&V ! Et oui, c’est bien Sammy Mahdi qui a remporté l’émission, perché sur des talons de 20 cm, avec son maquillage drag-queen, sa perruque en forme de crinière aux longues boucles noires et sa tenue vestimentaire extravagante, les jambes gainées de collants résille. Tenue qui recélait elle aussi un indice puisqu’elle était de couleur orange, celle du parti qu’il préside : le CD&V.

Si la séquence ne manquera certainement pas d’être reprise dans des talk-shows français, l’ancienne secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration entre 2020 et 2022 a profité de cette fenêtre de visibilité pour passer un message comme il l’indique sur son compte Twitter : “Soyez vous-même et laissez les autres être eux-mêmes”. Sur l’antenne de VTM, il a appelé qu’au Tennessee comme en Italie, des shows comme celui auquel il a participé ou ceux des drag-queens sont interdits. Et qu’il en ira peut-être demain aussi du mariage gay. . Un combat qu’il entend poursuivre même si pour ce faire il doit être perché sur des talons de 20 cm, a-t-il insisté.