Emily, l’autre Belge du Meilleur Pâtissier: “L’émission est tombée à pic dans ma vie”

Comment est née cette passion ?

”Quand j’étais petite, mon arrière-grand-mère avait écrit un livre de pâtisserie à la main et j’aimais bien faire des gâteaux. Mais c’était vraiment des petits gâteaux, des cakes, des cookies, etc. Des trucs très simples. Et il y a deux ans, pendant le Covid, je m’ennuyais entre mes cours en ligne et je me suis dit : “Tiens, il faut que j’occupe mon temps.” Et j’ai commencé à faire des gâteaux. Je me suis rendu compte que j’étais plutôt douée et j’aimais ça. J’ai acheté du matériel et, voilà, ce n’est jamais parti.”

Pourquoi avoir participé au concours ?

”Le concours, c’est vraiment bien tombé dans ma vie. Je pense que ça n’aurait pas pu mieux tomber. En fait, on m’avait contactée l’année dernière, mais j’étais en Erasmus. Donc, j’avais dit non. Et cette année, j’avais fini mes études. J’avais commencé un travail que j’ai quitté parce que je n’aimais pas du tout le milieu dans lequel j’étais. Et j’ai un travail qui n’est pas spécialement… le travail de mes rêves entre guillemets. Donc voilà, le Meilleur pâtissier tombait à pic. J’avais le temps aussi pour faire cette émission cette année, donc c’est vraiment tombé quand ça devait tomber. Je pense que c’est vraiment un signe du destin.”

Quel est votre objectif dans l’émission ?

”C’est d’aller le plus loin possible, évidemment. Parce que vu que je voudrais en vivre, j’aimerais bien aller le plus loin possible. Pour moi-même aussi car j’aimerais bien me prouver que j’ai un niveau assez élevé pour aller loin dans le concours.”

Et quelle est votre spécialité ?

”Ma spécialité, c’est vraiment la décoration des gâteaux, les gâteaux de luxe. Je ne sais pas comment on dit cela mais j’adore les glaçages miroir, mettre des fleurs sur mes gâteaux. J’aime bien pocher aussi et rendre un gâteau beau comme un bijou. Le goût est très important aussi, évidemment, mais je passe beaucoup de temps sur la déco de mes gâteaux. Le visuel, c’est super important pour moi.”

L’entente avec Cyril Lignac et Mercotte fut cordiale ?

”C’était super cool. Je me suis très bien entendu avec eux. Au début ils rigolaient et se foutaient de moi parce qu’ils pensaient que j’allais avoir un gros accent belge. Et en fait pas du tout (sourire) ! Du coup, Cyril m’a dit : 'mais t’as pas d’accent toi !' Du coup, c’était assez drôle. Et ils nous donnent toujours de bons conseils. Mercotte est très gentille, comparée à ce que beaucoup de gens disent sur les réseaux ou en général. Elle est très sympa, elle est très à l’écoute et ça reste une grand-mère. Mais elle est vraiment sympa. Et Cyril pareil. Toujours le mot pour rire, donc c’est super cool.”

Est-ce un atout d’être belge dans l’émission ?

”Peut-être pour la diffusion parce que je sais que les Belges adorent le Meilleur pâtissier. Mais, dans l’émission, non. On est au même niveau que tout le monde, donc Belges, Français, Suisses ou de n’importe quel horizon, on est tous sur un pied d’égalité, ce qui est génial.”

"Je me suis cassé le petit orteil, hors tournage. Du coup, il y a une émission où je fais la dégustation en claquettes... mais personne ne le voit (sourire)!"

Et comment avez-vous géré la présence des caméras ?

”Au début, franchement, ça va me mettre une heure pour m’adapter, mais, franchement, on les oublie très vite. On pense plus au temps et à la pression des jurés qu’autre chose. Les caméras, franchement, ça nous passe totalement au-dessus (sourire).”

Avez-vous une anecdote croustillante du tournage ?

”Moi, je ne suis pas quelqu’un de stressé et, en fait, pendant l’émission, je me suis rendu compte que je l’étais énormément. Donc ça m’est arrivé de faire des grosses boulettes alors qu’en fait, je n’aurais jamais fait ça chez moi. Je suis déjà tombée aussi. Pour l’instant, vraiment, j’ai glissé. Je ne sais pas s’ils vont me mettre au montage, mais en tout cas, je me suis fait bien mal. Il n’y a pas que moi qui l’ai fait en plus (sourire) ! Donc voilà, on verra, on verra si ça passe ou pas. Aussi, je me suis cassé le petit orteil, mais c’était hors tournage. Du coup, il y a une émission où je fais la dégustation en claquettes… mais personne ne le sait ! (sourire)”

Que retenez-vous de cette expérience ?

”Que j’ai beaucoup évolué, déjà. Que ce soit au niveau personnel ou au niveau de ma pâtisserie. Je pense que j’ai vraiment pris un gros coup par rapport à mon niveau d’entrée, mon niveau de sortie. Vraiment, il y a un gros boum, on va dire. Et puis, humainement parlant, j’ai rencontré des gens exceptionnels qui sont maintenant ma famille. Je comprends maintenant quand on voit des gens partir, pourquoi les gens à la télé pleurent… On vit avec des gens tout le temps. Je pense que c’est limite plus une expérience humaine qu’une expérience de pâtisserie.”

La pâtisserie, cela s’apprend-il ? Tout le monde pourrait-il en faire son métier ?

”Je ne sais pas si tout le monde peut en faire son métier. Ce n’est d’ailleurs pas mon métier non plus. Mais je pense que quand on a de la passion pour quelque chose, que ce soit la pâtisserie, la cuisine ou n’importe quel domaine au final… Je pense que quand quelqu’un est vraiment passionné, si on se donne les moyens pour le faire, il y a moyen de réussir. Ça ne coûte pas aussi cher que ce qu’on croit. Ce n’est pas aussi difficile que ce qu’on croit. Avec un peu de passion, avec un peu de bonne volonté et beaucoup d’heures aussi, il y a moyen. Mais il faut aussi beaucoup se remettre en question. Quand on voit l’émission, on pense parfois que c’est infaisable ce qu’ils cuisinent. Mais pas du tout parce qu’il faut juste connaître quelques petites techniques et faire des essais et beaucoup d’erreurs aussi avant de réussir. Une fois qu’on a capté la technique, on a fait le truc !”

”L’entartage ? Je déteste, c’est du gaspillage alimentaire !”

En cette période d’attentat pâtissier avec les entartages de Georges-Louis Bouchez, du patron de Ryanair et de Vincent Van Quickenborne, quel est l’avis d’une pâtissière sur la question ? “Ce concept-là, je déteste, rétorque Emily. Je suis à mille pourcents contre. Moi, quand je fais un gâteau et que je passe deux jours à en faire : un, je n’ai pas du tout envie de le mettre dans la tête de quelqu’un. C’est du gaspillage alimentaire. Et deux, je trouve qu’il y a tellement de gens qui n’ont pas à manger que je trouve ça horrible. Quand je vois tous ces Américains qui font ça, tout ce gaspillage, je déteste !”

Ce sujet lui rappelle alors une anecdote du tournage sur le Meilleur pâtissier. “Le jour où on a tourné mon portrait, j’avais amené des gâteaux, raconte la candidate belge de l’émission. On a tourné la séquence dans la boîte où je travaille et une de mes collègues m’a répondu en rigolant : 'Oulalala, le gâteau est tellement bon que j’ai envie de mettre ma tête dedans !' Et, en fait, un collègue l’a prise, elle a glissé, il y a eu tout un enchaînement de cascades qui a fait qu’elle est tombée la tête la première dans le gâteau posé sur le bar (sourie) !” Conclusion ? “Elle a eu du gâteau dans le visage. Ce n’était pas drôle car c’est gaspillage de gâteau mais ils ont quand même tout mangé au final donc c’est très bien !”