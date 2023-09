Moundir, nouveau chroniqueur dans ”Touche pas à mon poste”, dévoile son salaire

Jeune quinquagénaire – il a eu 50 ans la semaine dernière –, Moundir reste Moundir. On sait l’ex-aventurier de Koh-Lanta cash et ça ne change pas avec les années. La preuve lors de sa venue chez C8, il a répondu du tac au tac aux questions de Jordan Deluxe qui s’est fait une spécialité de révéler les salaires et autres problèmes d’argent de ses invités.