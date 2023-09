Kimberlin Brown se confie sur son rôle de Sheila Carter dans “Amour, gloire et beauté” : ” J’aime jouer les Bad Girls”

Bien qu’ils aient tous deux fait des apparitions dans les Feux de l’amour, c’est pour faire la promotion d’Amour, gloire et beauté (TF1, France Télévisions) que Kimberlin Brown et Sean Kanan (Cobra Kaï) se sont rendus à l’événement monégasque. Côte à côte lors des interviews, ceux qui incarnent respectivement les personnages de Sheila Carter et de Deacon Sharpe, des “méchants” qu’ils adorent incarner sur le petit écran. “J’aime jouer les bad girls. Ce n’est pas du tout lassant de l’être. Quand on joue ce genre de rôle, on arrive toujours avec quelque chose de nouveau qui nous permet de continuer à surprendre le téléspectateur”, déclare Kimberlin Brown avant de passer la parole à Sean Kanan. “Jouer un méchant, c’est génial parce que ça nous donne beaucoup de liberté en tant qu’acteur. Au fur et à mesure des saisons, Deacon a toutefois réussi à se racheter. Il est devenu meilleur avec les années.”

Malgré tout, arrivez-vous à vous trouver des points communs avec vos personnages ?

K. B. : “Moi, pas du tout ! Sheila devrait être en prison !” (rires)

S. K. : “Je pense qu’on met toujours peu de notre expérience personnelle dans nos personnages. Donc, oui, je m’y retrouve peut-être à certains niveaux.”

Vous avez tous les deux joué dans Amour, gloire et beauté et dans Les Feux de l’Amour. Quelles différences y a-t-il entre ces deux expériences ?

S. K. :”La plus grande différence concerne le temps de tournage. Un épisode des Feux de l’Amour dure une heure tandis qu’un épisode d’Amour, gloire et beauté dure moins de 30 minutes. Du coup, le rythme est beaucoup plus soutenu lorsqu’on tourne Amour, gloire et beauté. On bouge beaucoup plus.”

K. B. : “C’est effectivement très rapide. On tourne parfois 7 épisodes en un seul jour.”

Qu’est-ce qui explique le succès d’Amour, gloire et beauté après 35 ans d’existence ?

S. K. : “Je pense que la qualité du show ne s’est jamais estompée. Les gens regardaient ça en famille, avec les grands-parents ou les parents. Ils ont grandi avec cette série et y sont donc attachés. Aussi, ils s’identifient à certains personnages en ce qui concerne leurs émotions, leurs sentiments, etc.”

K. B. : “J’ai grandi en regardant Les Feux de l’Amour et Amour, gloire et beauté avec ma maman. Je pense que ça fait partie des traditions de regarder les feuilletons de CBS avec sa maman ou sa grand-mère. Il ne faut pas être gêné de ça. D’ailleurs, certains l’ignorent peut-être mais beaucoup d’hommes suivent également la série.”