Voici les deux nouveaux visages du Grand Cactus : “Heureux et fiers d’être adoptés par les amis Belges sur cette émission bien barrée”

Sans oublier une apparition de Xavier Dupont de Ligonnès, le retour de Fabrizio à la côte belge ou un bisou imprévu de Luis Rubiales à Jérôme de Warzée. “Non je ne suis pas consentant !”. Ce même Jérôme qui se fait écorcher son nom par le duo surprise de cette rentrée : Giroud&Stotz. “Retrouvez-nous à partir de ce jeudi soir dans “Le grand cactus”, ont -ils écrit sur leurs réseaux sociaux. Heureux et fiers d’être adoptés par les amis Belges sur cette émission bien barrée ! Hiihaaaaa 🌵🌵🌵🌵🌵”

Un duo qui a fait ses gammes avec Florence Foresti (Taupes Models) mais qui est bien plus connu du public français que belge. Une volonté encore plus forte de séduire la France avec cette émission qui compte de plus en plus de fans chez nos voisins et que les télévisions hexagonales nous envient ? Sans aucun doute quand on voit certains commentaires des internautes français. “Félicitations, on adore cette émission” ; “Émission géniale” ; “Une des meilleurs, si ce n’est la meilleure”.

Même s’ils connaissent aussi des carrières solos, Cécile Giroud forme un duo avec l’humoriste Yann Stotz depuis 2010 avec le spectacle Glamour et Ridicule. Ils fusionnent ensuite leurs spectacles respectifs pour créer Giroud Stotz le Duo où ils conjuguent leurs talents : imitations, chansons, mimes et sketchs. En 2012, elle rejoint l’équipe d’Anne Roumanoff où elle écrit et joue dans des sketchs avec Yann Stotz. À deux, ils ont aussi fait une websérie diffusée sur AlloCiné, La Pire Séance, de la radio sur Paris Première ou Rire et chansons ou encore en télévision allant de Patrick Sébastien à Touche pas a mon poste en passant par La méthode Cauet.

Ces petits nouveaux du Grand Cactus sont à revoir sur Auvio.