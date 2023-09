Cathy Immelen, l’hyperactive de la culture: "J’ai besoin de m’amuser et d’apprendre pour vibrer et pour vivre"

”Cela m’a surprise, lâche-t-elle d’emblée. En mars, j’avais fait savoir que comme je ne travaillais plus qu’en radio -j’adore ça-, j’étais tout le temps toute seule. Cela me manquait de travailler en équipe et j’étais donc ouverte à de nouveaux projets. En juin, on m’a proposé de présenter Culture Club. Je ne m’y attendais pas car je ne courrais pas après la présentation. Mais je suis ravie. La précédente version était un jeu, alors qu’on revient à une formule magazine, avec des sujets, des interviews, des chroniqueurs spécialisés autour d’une table ou dans un petit salon. On va aborder autant le cinéma que la littérature, les arts de la scène ou la musique. Moi, je suis à 100 % cinéma, mais cela va m’ouvrir à d’autres domaines. Parfois, je jouerai un peu le rôle de la naïve comme lorsqu’on parle de break dance : je n’y connais pas grand-chose. Dans d’autres domaines, j’apporterai mon expertise.”

Quel sera le ton de l’émission ?

”Un peu comme cela se fait dans Quotidien en France, j’aimerais dédramatiser le mot culture, qui fait peur. J’ai envie d’amener quelque chose qui ne soit absolument pas snob. Avec, comme toujours, mon petit côté spontané qui prend le dessus. J’essaie de ne jamais vexer le public, parce que le plus important dans la culture, c’est de prendre du plaisir et d’être curieux.”

Ce type d’émission fonctionne généralement mal en télé. Alors, un samedi soir à 23 h 15…

”On ne m’a fixé aucune audience minimale. Comme l’émission est rediffusée le lundi à 20h sur Tipik avant La Tribune, c’est cette audience-là que je vais regarder. Elle me paraît plus probante : le public visé ne sera en effet pas nécessairement devant sa télévision le samedi soir (rire). Je ne serais donc pas en panique sur les chiffres ne sont pas terribles. Une émission culturelle, il faut lui laisser du temps. Pour attirer le public, on va surtout miser sur les invités. Mais aussi le look et le ton assez fun de l’émission. Ce ne sera pas des discussions entre experts : on va s’adresser directement aux spectateurs, avec un gros travail sur la mise en image. À mon avis, au niveau du ton, cela ne ressemble à rien de ce qu’on fait à la RTBF pour le moment.”

Est-ce que Calogero sera invité ?

(Rire) “J’ai fait une petite boulette avec lui. Je n’en suis pas très fière mais ça me fait rire. J’ai bien vu que lui un peu moins… Cela fait 30 ans que je suis persuadé que le premier groupe de Calogero, c’était Daran et les chaises. J’aurais dû vérifier… Avec ma sœur, nous avons une chanson culte et comme c’est bientôt l’anniversaire de ma sœur, j’allais lui demander de chanter le refrain. Me voilà bredouille. Moi, on me confond tout le temps avec plein de gens et j’en rigole. Donc, j’espère que cela le fera aussi un peu rire.”

Et Marion Cotillard, elle serait invitée ?

”Ah oui. Depuis ma fameuse interview, je l’ai rencontrée pas mal de fois et ça s’est très bien passé. La hache de guerre est enterrée avec Marion Cotillard. Cela dit, je ne pense pas qu’elle se souvienne du tout de moi.”

Quel est l’invité à ne pas manquer ?

”Raphaël Quenard. Un acteur que j’ai dans mon viseur depuis longtemps. On l’a vu dans Coupez ! de Michel Hazanavicius, Je verrai toujours vos visages et, surtout, Chien de la casse, mon film français préféré de l’année. Je suis sûre et certaine qu’il aura un César en 2024. C’était ma top priorité et on l’a eu en interview. J’ai envie de rencontrer des personnalités populaires, des bons clients qui surprennent avec leur fraîcheur de ton. Jonathan Cohen entre aussi dans cette catégorie, par exemple. Ce serait cool d’avoir des Belges, comme Angèle ou Stromae, mais ils sont plus réservés par rapport aux interviews.”

Est-ce que votre passion pour le tourisme va se retrouver dans l’émission ?

”Dans les compétences du service culture, pour parler en termes du contrat de gestion de la RTBF, se retrouve le patrimoine. On aura donc l’occasion de parler des festivités, de la gastronomie locale et de mettre en avant le patrimoine culturel belge. C’est génial de pouvoir élargir mon champ de vision. La littérature n’est pas mon fort, mais j’apprends des choses et cela me donne envie de bouger. Je vais encore un peu plus remplir mon agenda ; il se passe beaucoup de choses chez nous et on n’est pas toujours au courant.”

Et le cinéma dans tout ça ?

”Je vais continuer à le couvrir. Le travail ne me fait pas peur ; même si c’est un peu problématique pour la vie privée, le soir ou le week-end, je n’ai jamais l’impression de bosser. J’aime toujours m’amuser et apprendre. Je pense que j’ai besoin de ça pour vibrer et pour vivre. Je ne pourrais pas faire autrement. Je suis un peu hyperactive, je crois (rire).”

Nouvelle formule, nouveau look ?

”J’ai un peu changé de coiffure mais on a travaillé surtout au niveau des tenues, plus “journalistiques”, avec blazer, pantalon, plutôt dans la sobriété que dans les fanfreluches. Cela me convient assez bien.”

Tout cela est à découvrir samedi pour les insomniaques, ou lundi en début de soirée, sur Tipik.