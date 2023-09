Typh Barrow, une future maman dans The Voice Kids : “Je ne sais pas si c’est mon côté maternel qui m’a fait accepter l’émission”

Et une future maman dans The Voice Kids. Y aurait-il aussi une envie de transmission ?

”Je ne sais pas s’il y a vraiment une envie de transmission. Je ne sais pas si c’est le côté maternel chez moi qui s’est exprimé quand j’ai accepté cette émission. C’était plus le côté : la petite fille de 8 ans qui sommeille en moi et qui a envie de s’amuser. Qui a envie de vivre cette aventure auprès des kids. J’adore les enfants, ils sont tellement la pureté et la vérité. Et je suis tellement contente d’avoir accepté car cela a été une aventure extra et complètement différente de l’expérience adulte. J’ai l’impression d’avoir vécu une tout autre aventure, pas moins bien mais totalement différente.”

Est-ce plus difficile d’argumenter auprès des enfants ?

”En fait, avec les enfants, il n’y avait pas tellement besoin d’argumenter, ils sont tellement dans le cœur et l’instant que la meilleure chose que tu puisses faire, c’est leur parler simplement avec ce que tu ressens. Et puis, autant les adultes, tu passes ton temps à essayer de construire une réflexion, un développement qui va être réfléchi car tu as envie qu’il puisse repartir de là en ayant l’impression d’avoir appris quelque chose, autant les enfants tu leur poses deux questions, ils font le show ! Il y a des moments où l’on n’argumentait même plus et il fallait qu’on nous donne des pop-corn et on était spectateurs de ce qui se passait. Ils étaient super à l’aise.”

"Alice a soudoyé les enfants (rire)!"

En parlant de pop-corn, Alice on the roof a apporté des bonbons dans l’émission !

”Elle a soudoyé les enfants (rires) ! Et cela a marché, elle a été très intelligente. Alice nous a montré que tout était permis mais elle nous a aussi donné une leçon en montrant que cela fonctionnait ! Donc c’était marrant car chacun avait sa petite technique. Je dirais que la sensibilité féminine a très bien fonctionné cette année. Chacun avait son rôle et sa personnalité très définie, il y en a pour tous les goûts. Il y a eu de belles batailles jusqu’à des batailles de blagues… et ça, je n’en suis pas fière, j’espère que cela ne sera pas diffusé (sourire) ! Mais je pense qu’il va falloir affronter ce genre de moment un peu gênant. Ce sont les gamins qui sommeillent en nous qui se sont exprimés parfois. Il y a eu des moments complètement hilarants (Alice va devoir aller faire la vaisselle chez Typh, NdlR) !”

Devenir chanteuse, était-ce un rêve d’enfant ?

”Mon plus grand rêve enfant était d’être sur scène. Je ne sais pas si c’était à travers la musique mais, en tout cas, j’étais attirée par la scène. Et j’ai eu la chance d’avoir des parents qui m’ont toujours poussée dans mes rêves en prenant les choses au sérieux. Je ne suis pas encore expérimentée sur le sujet mais j’ai l’impression qu’il y a des vérités très simples qui sortent de la bouche des enfants. Très tôt. Et que c’est important de pouvoir être attentif à cela et de les écouter. Quand un enfant dit : papa, maman, j’ai envie de faire The Voice Kids, les parents ne doivent pas avoir peur car toute l’aventure est bienveillante. Et surtout, l’enfant vit son rêve. Peu importe l’étape a laquelle il va sortir. Par contre, inversement, il ne faut pas le forcer. Sinon on va le ressentir. Mais je ne pense pas qu’on a eu le cas.”

Dans le milieu de la musique, est-il facile de garder son âme d’enfant ?

”On est tous un peu de grands enfants dans le milieu artistique. En tout cas, il en faut pour développer son originalité. Et, d’un autre côté, il y a beaucoup de désillusions aussi. Ce n’est pas du tout un métier facile, beaucoup de portes fermées… Tu te prends parfois beaucoup de claques ! Donc je dirais que cela se cultive et ça va dépendre des personnes dont tu t’entoures. C’est le plus important !”