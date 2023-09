Black M: "Mon objectif est d’aller à The Voice Kids France"

Être papa serait-il un atout pour être coach dans la version Kids ?

”Je pense que oui, naturellement, ça aide. C’est l’instinct du papa qui revient naturellement. Certains candidats avaient l’âge de mon fils.”

Quel genre de talent cherchais-tu à la base ?

”Très sincèrement, je n’avais pas une idée en tête très précise, j’étais là dans le but de kiffer. M’amuser avec les coaches. Je voulais passer un bon moment quoi qu’’il arrive : peu importe la voix et le style de musique, j’étais ouvert à tout.”

Les talents n’étaient-ils pas tous fans de Black M ?

”Beaucoup se sont dirigés vers moi, en effet… notamment les petits rappeurs. Mais, sinon, j’ai eu quelques surprises de chanteurs et chanteuses qui viennent vers moi alors qu’on ne fait pas la même musique. C’était marrant à voir car cela a donné lieu à de beaux combats sur le banc des coaches lors des premières émissions.”

Comme cette fameuse arme secrète dégainée par la nouvelle recrue Alice on the roof : les bonbons !

(Sourire) À partir du moment où on a vu les bonbons, là c’était fini. Tous les coups étaient permis (rire). On a bien ri, avec beaucoup d’émotions et de surprises, c’était génial.”

Première fois que vous vous retrouviez comme le seul “Frenchie” dans la bande aussi…

”Comme c’est déjà ma deuxième saison, je me sentais déjà belge. Personne ne me faisait ressentir que j’étais le petit Français de la bande. On était vraiment ensemble. Comme si j’étais réellement belge mais, de toute façon, je me considère comme un Belge tellement je viens chez vous (sourire) !”

Après la version adulte des “kids”, visez-vous The Voice France ?

”J’aimerais bien ! Petit à petit, ils en entendent d’ailleurs parler. J’en ai discuté avec la production française qui me demandait comment cela se passait en Belgique. Ce qui est drôle, en plus, c’est que j’ai dit à cette personne que mon objectif est d’aller à The Voice Kids France mais je ne savais pas qu’en face de moi, j’avais le programmateur (sourire) ! Bref, oui, ce serait pas mal. On verra !”

Est-il possible de garder son âme d’enfant dans ce milieu de la musique ?

”Oui, totalement. Le moment où on est en studio ou sur scène, quand on fait le show, ou quand on parle de notre musique, on reste des enfants. C’est un kif l’âme d’enfant. Parler, produire et créer sans se prendre la tête. J’aimerais d’ailleurs écrire pour des enfants.”

Qu’auriez-vous aimé que l’on vous donne comme conseil plus jeune ? Que diriez-vous à l’enfant Alpha que vous étiez ?

”Je lui dirais de continuer, de ne rien lâcher, de rêver et d’être focus sur les objectifs fixés. Si telle personne a réussi telle chose, pourquoi pas toi ?”

Vos enfants ont-ils la même vocation que papa ?

“Non, pas du tout ! Mon fils, il veut devenir chef cuistot. Il a 8 ans et aime beaucoup faire à manger. Ma petite fille, elle, a 2,5 ans et elle découvre le monde. Elle touche à tout.”

À côté de The Voice, avez-vous d’autres projets ?

”Mon 4e album sort ce 22 septembre. Une tournée est prévue pour 2024 et on va venir en Belgique ! Et j’ai toujours mon restaurant dans le 17e arrondissement de Paris, Merci Charles et tous les Belges sont les bienvenus (sourire) !”

Quid de la Sexion d’Assaut (avec Gims, Lefa, etc.) ?

”On était juste sur une tournée, pas d’albums. Pour l’instant, rien de plus mais le futur nous le dira. Si cela ne tenait qu’à moi, on la refait demain mais je ne peux pas parler au nom de sept personnes, malheureusement.”