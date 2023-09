Maria Del Rio : “Malgré mon âge, je suis comme une gosse devant Mickey !”

Au menu pour les animateurs vedettes de la chaîne privée belge ? Fêter les 10 ans du week-end RTL à Disney et tournage d’une émission spéciale sur le studio aux grandes oreilles avec quelques auditeurs. Mais aussi et surtout rencontrer leurs fans en séances d’autographes et dédicaces lors d’une soirée privative au parc Walt Disney Studio entre 21 h 30 et une heure du matin ce samedi. “C’est magique, on ne fait pas de file et les attractions sont ouvertes juste pour nous !, nous glisse Thierry, venu avec sa femme et ses deux enfants pour l’occasion. On avait autant d’étoiles dans les yeux que nos petits !” Et ce n’est pas Maria Del Rio, 50 ans, qui dira le contraire. ” On a marché 17 kilomètres par jour !, n’en revient toujours pas l’animatrice de Radio Contact (et bientôt jurée dans Starmaker), ravie de pouvoir profiter de ce moment privilégié avec les gagnants du concours RTL. Être ici en famille déjà, à titre personnel, est tout à fait privilégié et génial. Et cela devient un rituel de rencontrer nos auditeurs… que tu as l’impression de connaître et inversement. Alors que, pour la plupart, c’est la première fois qu’on se rencontre c’est super !”

Comment sont vos fans ?

”Ils sont toujours bienveillants et à chaque fois je suis surprise. Car il y a des choses qui m’étonnent très fort. C’est hyper troublant de voir des gens qui ont les larmes aux yeux, qui se mettent à trembler et pour qui il y a une véritable émotion. Il y a quelque chose de très troublant… c’est fou car tu te dis : 'mais qui suis-je pour provoquer ça ! ?'”

Après autant d’années dans le métier, ressentez-vous une différence ?

”Au fur et à mesure, tu te rends compte que tu fais de plus en plus partie de leur famille. Et, aujourd’hui, beaucoup me considèrent comme de leur famille. Que ce soit les petits, les moyens ou les plus grands, c’est rigolo !”

Comment expliquez-vous cette proximité avec votre audience ?

”Je crois qu’il y a quelque chose qui ne trompe pas depuis le début : j’ai toujours été sincère depuis que j’ai commencé à travailler. Même au théâtre, il y avait quelque chose de sincère qui se créait. Au théâtre des galeries, il y avait des habitués qui s’attachaient à moi et réciproquement. Il y a quelque chose que les gens perçoivent de vrai et cela ne trompe pas. Et ça continue au fil des années. Puis j’ai peut-être aussi un peu cassé les codes à la radio en étant une nana qui raconte tout sur sa vie de nana. Je pense que toutes les femmes comme leurs mecs s’y retrouvent. J’ai raconté la vie quoi !”

Et que représente Disney ou Mickey pour vous ?

”Ça représente les deux premiers dessins animés que mon père nous a achetés quand on a eu le premier vidéo cassette. Disney, pour moi, a pris tout son sens quand mon fils Diego, tout petit, a pu débarquer à Disney. Et voir Disney à travers les yeux de son enfant, c’est encore plus beau ! Même si j’ai beau avoir l’âge que j’ai et ben, quand je vois Mickey, je reste comme une gosse (sourire). Je m’excuse même devant lui et… tu te surprends à être gentil avec lui. C’est marrant (sourire) !”