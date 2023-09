Cyril Hanouna prépare une nouvelle émission dont il sera le premier invité: "J’aimerais bien avoir dix personnes qui viennent me dégommer"

Une confrontation qui lui a donné des idées pour une nouvelle émission sur C8. “Ça va s’appeler Dix contre un : un invité face à dix détracteurs. C’est moi qui vais faire la première. Parce que je me suis tellement amusé, je me suis dit : 'J’aimerais bien avoir dix personnes qui viennent me dégommer'. N’hésitez pas, on va les trier sur le volet. Je serai le premier invité et après on fera ça avec plein d’invités, politique notamment, qui feront face à dix personnes. Et ces dix personnes seront des détracteurs.”

Aucune date n’a été annoncée. Mais il faut reconnaître que ça donne envie de regarder.