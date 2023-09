”Ils copient Stromae” : Bigflo&Oli divisent les internautes après leur passage “rappé” au JT de France 2 (VIDÉO)

Entre son parcours, conflits de générations et sans oublier les invités de l’émission Canet et Gainsbourg (”J’me fais des films comme Guillaume, j’admire mon père comme Charlotte”), le rappeur de 27 ans a ensuite rappé sur le paradoxe de la vie d’artiste. “Dis-moi comment faire la promo de mes Zénith quand le Maroc vit un séisme, quand des familles fuient la famine. Laurent en fait, je n’ai pas choisi le rap, c’est le rap qui m’a choisi “.

Son frère Bigflo a embrayé. “Pour être honnête, j’ai beaucoup hésité à faire ce texte/J’avais peur des articles, des phrases sorties du contexte/De nos jours, être artiste c’est de plus en plus complexe mais dire ce qu’on a à dire, j’crois que c’est ça le concept”. Entre travers de la société, la mort de Nahel, les émeutes et le dérèglement climatique, il poursuit : “Ils nous pensent perdus d’avance, on va leur prouver le contraire”.

Si le texte est fort, l’exercice reste scabreux : on aime ou pas. Et cela pose question voire pousse au débat. Et ce ne sont pas les internautes et téléspectateurs de France 2 qui diront le contraire. Ils évoquent une séquence “gênante”, sans “aucun intérêt” ou encore : “Nouveau concept ? Freestyle inédit avec prompteur”. Une séquence qui fait aussi étrangement penser au passage, en janvier 2022, de Stromae au JT de TF1 pour annoncer son retour sur le devant de la scène. “Ils ont voulu refaire le coup de Stromae avec “L’enfer” mais j’ai trouvé ça moins touchant” ; “Ils copient Stromae” peut-on lire en effet lire sur X, sous la vidéo postée par France 2, où beaucoup parlent de déjà-vu. “J’aime bien Bigflo et Oli, mais je regrette le copier/coller de la séquence chantée de Stromae dans le JT d’Anne-Claire Coudray” ; “’Belle mèche’a voulu se la jouer à la TF1 avec Stromae, ben c’est raté” ou encore “Delahousse un peu jaloux du Stromae de TF1” ; “Bigflo et Oli avec leurs pseudo-rap-réponses interview dans la fin du journal de France2 de Delahousse c’était vraiment gênant.”

Notons toutefois que d’autres internautes/téléspectateurs ont apprécié ce happening “audacieux” de Bigflo et Oli qui désiraient, comme Stromae, bousculer les codes de la promo. “Excellent”, “très beau texte”, “respect”, ou encore “beaucoup trop fort comme d’hab, juste les boss”, “quel talent”, peut-on lire en commentaires.