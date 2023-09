”Mieux vaut en finir tout de suite”: Sylvain Augier, ancien présentateur de "La Carte aux trésors", dévoile sa tentative de suicide sous un train

L’ex-homme de télé (Faut pas rêver), aujourd’hui âgé de 68 ans, s’est plutôt penché sur l’écriture de livres, comme L’instant où tout a basculé ou encore son nouveau bouquin Je reviens de loin dans lequel il évoque – sans fard - sa bipolarité. “Il a fallu que je me soigne, que je guérisse et la preuve avec ce livre c’est qu’on peut en revenir et se soigner”, a-t-il notamment déclaré dans “PAF” au sujet de sa maladie qui dure depuis 30 ans. À 35 ans, “frappé par une dépression violente, suicidaire”, Sylvain Augier a en effet été diagnostiqué d’un trouble bipolaire de type 1. ” C’est génétique. Mon père et mon grand-père étaient bipolaires… J’ai hérité de cette condition au maximum”.

Une bipolarité qui lui provoque des pensées suicidaires. Dévasté et pensant qu’il ne s’en sortirait pas, il a placé sa vie devant un TGV. “J’étais catastrophé, d’où ce TGV devant lequel je me suis mis en me disant : 'Mieux vaut en finir tout de suite, mieux vaut se débarrasser de cette souffrance trop difficile'. Ce qui est terrible dans le suicide c’est que c’est la fin de votre souffrance, celle que vous voulez faire disparaître, mais c’est le début de la souffrance des autres. Quand on aime d’autres personnes dans le monde, je pense bien sûr à mes enfants et à ma femme, je ne pouvais pas leur faire ça.”