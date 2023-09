François Pirette, de retour avec une trilogie sur RTL-TVi : “J’essaye de me renouveler le plus possible”

À 60 ans et 40 ans de carrière, Thierry Van Cauberg (de son vrai nom) n’en a pas fini avec l’humour. “J’aime bien l’idée du travail car c’est ce que m’ont toujours appris mes parents et grand parents, confiait-il en juin dernier sur le plateau de nos confrères des Visiteurs du Soir, présentés par Jim Nejman et Olivier Boulenc, sur LN24. Et j’ai tellement l’impression que ce que je fais est tout de suite périssable que, si je ne renouvelle pas ma garde-robe, mes frusques vont très vite devenir démodées. Je ne parle pas ici de mes personnages (Amédée, Nathalie, etc. NdlR.). Car si j’avais su qu’ils resteraient aussi longtemps dans ma garde-robe, j’en aurais acheté quelques-uns en double !” Et François Pirette de préciser un point. “On ne vit pas dans une époque qui était celle d’il y a trois ans et qui n’était pas celle non plus d’avant. Et comme mon matériau, c’est l’instant, lequel est mouvant et non stop, il est bien normal que j’essaye de me renouveler le plus possible. Contrairement à ce que certaines mauvaises langues disent parfois, pensant que je fais toujours la même chose… Ce n’est pas parce que j’ai les mêmes costumes sur moi que je raconte les mêmes histoires.”

Ce genre de critiques le toucherait-il ? “Elles me touchent quand elles relèvent du malentendu, poursuit-il, toujours sur LN24. Quand certains journaux écrivent, sans savoir, de quoi ils causent. Mais sous certains titres, il est aussi bon ton de relativiser ce que je fais. Et puis, entre nous, cela fait partie du jeu. Moi, je ne changerai de place avec personne pour rien au monde !” Avec une kyrielle de records d’audiences à son actif dont un certain “Asile politique” diffusé en 2007 sur RTL-TVI où l’humoriste avait atteint 950 000 téléspectateurs de moyenne avec un pic de 1 048 000 million. “Je suis arrivé dans le métier par accident et grâce à la RTBF, explique la star des canulars téléphoniques. Je n’ai jamais connu mes audiences là-bas mais seulement en arrivant chez RTL. Mais il est vrai qu’en dehors d’une finale de football ou grand événement d’informations, je suis derrière Titanic et mon camarade Dany Boon avec Les Ch’tis. Aujourd’hui, ce genre d’audience n’arriverait plus.”

La suite, après sa nouvelle trilogie Mad in Belgium qui démarre ce dimanche, François Pirette va fêter ses 40 ans de carrière avec une tournée qui démarre le 18 novembre. Son nom ? X Y Z, trois générations. Car il touche aujourd’hui trois générations et celui qui avait comme parents “des postes de télévisions vivants” n’en revient toujours pas. “Lors du montage de ces Mad in Belgium, confesse-t-il dans Les Visiteurs du Soir, j’ai vu des enfants de 7, 8 ans très attentifs au fond de la salle. J’en suis fier et c’est même émouvant. Pourtant, quand j’écris, je ne m’adresse pas à eux. Si, ça ne me fait pas rire, je ne fais pas le texte. Mais quand je vois des enfants sourire encore maintenant à ce que je fais, cela fout le vertige !”

Et pourtant, l’homme de 60 ans, lors de ses 30 ans de carrière il y a dix ans, avait déjà peur de ne pas tenir la distance. “Mais maintenant que je suis arrivé à 40 ans, je me dis que ça serait bien d’arriver jusqu’à 50 ans (sourire) ! Salvatore Adamo, qui est mon ami et mon maître, reste le patron de ce métier. Il a toujours été un exemple pour moi avec ses plus de 60 ans de carrière et cette incroyable humilité. On n’est rien du tout à côté de lui.”

Et aujourd’hui, ce sont les jeunes générations qui le prennent pour un modèle, comme un certain Nicolas Lacroix, la star de TikTok belge, qui est récemment monté sur scène avec Trop gentil et fait un carton partout où il passe. “J’ai toujours eu la crainte inverse (de passer pour un has been plutôt qu’un modèle, NdlR.), glisse-t-il dans l’émission, en précisant qu’il adore la poésie comique du tiktokeur namurois. Qui suis-je pour ces jeunes qui font rire avec leur iPhone ? Ok, j’ai fait un million en télé mais eux font 12 millions !”

Et de conclure : “Je me sens toutefois plus proche en sensibilité avec l’humour de cette génération que celle arrivée après moi comme Kody ou Alex Vizorek qui sont devenus des stars. Il y a une génération d’écart mais il n’y a pas une rupture aussi nette qu’avec cette jeune génération. Je suis moins surpris alors que les jeunes ont une écriture comique nouvelle, plus légère et qui s’est aguerri des codes. Il n’y a pas d’enjeu d’audiences, si ce n’est que d’en faire une. C’est un peu ce que j’étais à la radio à mes débuts, complètement insouciant. Et j’aime retrouver cette insouciance.”

L’origine du nom Pirette… qui lui vaudra la Une du bottin

C’est à 19 ans que la vie de Thierry Van Cauberg bascule. “Ce n’était pas prévu et ça a été un cadeau mais j’ai été standardiste un 27 octobre à la RTBF et, le 9 janvier suivant, j’ai été propulsé à l’antenne, explique celui qui a été connu pour ses canulars téléphoniques dans Les Visiteurs du Soir. Je n’ai rien fait de mal pour y arriver (sourire). François Pirette était le nom de ce personnage-là, alors que j’en avais inventé plusieurs, et il a frappé beaucoup de gens dont celui d’un journaliste. Il avait spontanément écrit un papier, convaincu que le personnage était réel et non fictif. Il était notamment écrit 'que faites-vous le dimanche matin ? Moi, j’écoute François Pirette', pensant que j’étais l’un de l’équipe de comiques…” Alors qu’il était bel et bien seul.

De canulars qui lui vaudront son portrait en couverture des pages jaunes. “Je ne galvaude pas ce titre de gloire car le bottin téléphonique a été mon instrument de travail durant 11 ans, affirme-t-il toujours sur LN24. Et même si cette émission avait son succès à la RTBF, sachez que je n’ai jamais pu avoir mes propres bottins. Je devais toujours aller les emprunter à l’accueil de la RTBF. Mais comme je devais écrire des notes dedans, je me faisais engueuler. Bref, pendant 11 ans, je n’ai jamais eu mes propres bottins et cette Une, c’est une revanche de la vie. Car, un jour, j’ai eu ma tête sur le bottin et ça, ça vaut tous les Oscars du monde !”