Sur le divan de Pascal Vrebos, Pierre-Yves Dermagne assume sa vision anti-monarchie: "On ne peut pas accepter qu’une naissance donne plus de droits"

À la question de savoir si le gouvernement est impuissant face à cela, Pierre-Yves Dermagne répond que dans le cas de Delhaize, il s’agit “d’un choix d’entreprise que je conteste mais dans l’état actuel des choses, il y a peu de choses que l’on puisse faire avec le gouvernement car, a priori, Delhaize respecte la loi et la législation.”

Myriam Djegham explique quant à elle en vouloir au gouvernement en place. “Dans le cas du dossier Delhaize, nous avons 9.000 travailleurs qui se retrouvent sur le carreau […] D’une part la réponse du gouvernement c’est 'légalement on n’a pas d’outils pour pouvoir intervenir' mais d’un autre côté, dans le rapport de force, il y a la présence du gouvernement qui fait intervenir la police sur nos piquets de grève. Donc on ne laisse pas nos interlocuteurs sociaux régler le conflit”

Dans sa séquence “En Première Loges”, Pascal Vrebos demande alors à Pierre-Yves Dermagne, couché sur un sofa, si son attitude avec le Roi n’est pas elle aussi une pièce de théâtre, lui qui ne veut pas d’un état souverain pour la Belgique alors qu’il a juré fidélité au Roi.

”Je pense que le Roi le sait, c’est quelqu’un qui suit l’actualité politique, qui lit et regarde la presse. Je ne sais pas si tout ça est une scène de théâtre, je suis quelqu’un qui a beaucoup de respect pour le chef de l’État et son épouse la reine Mathilde. J’avais proposé que le premier Président soit le premier Roi sortant”, explique le socialiste qui évoque ensuite sa notion d’égalité. “Ce n’est pas une question de personne, c’est une question de système politique. Quand on est de gauche et socialiste comme moi et que l’on met l’égalité entre les hommes et les femmes, entre les humains entre eux au premier rang, on ne peut pas accepter que la naissance donne des droits ou plus de droits à certains qu’à d’autres. C’est ça que je conteste, c’est ça que j’espère voir un jour changer.”