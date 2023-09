”J’ai été vendue à un réseau pédophile à Liège alors que je pensais passer un entretien d’embauche” : l’histoire de Maïté dans un doc choc

Malou Vandercammen, animatrice de ".doc" sur Pickx+ ©Pickx+

” J’ai directement été violée par la personne qui était sur place”

Premier épisode dès ce vendredi donc, à 23h20, avec le témoignage glaçant de Maïté Lonne, victime d’un réseau de pédocriminalité à Liège lorsqu’elle avait à peine une vingtaine d’années. Ces faits atroces, peu médiatisés à l’époque, refont surface avec cette émission où elle vient en plateau pour témoigner de son histoire. “Une société m’a proposé un entretien d’embauche. C’était dans un restaurant grec à Liège. Quand je me suis rendue sur place, il n’y avait pas d’entretien d’embauche. J’ai directement été violée par la personne qui était sur place. Par après, j’ai été vendue dans ce réseau pendant six mois.” Et de poursuivre. “À l’époque, aucune autre victime ne croisait une autre victime. On avait entre 14 et 22 ans, il y avait des mineurs dans le réseau. C’est au procès que j’ai appris qu’on était plus d’une centaine.”

Le débat de “.doc”, avec Emilie Coomans de Child Focus et Emmanuelle Vacher d’ECPAT Belgique, met en exergue le rôle des réseaux sociaux dans ce genre d’affaire de mœurs. “Le chef de mon réseau a été appelé par la presse le proxénète de Facebook. Il examinait le profil Facebook de chacune. Ensuite, il nous vendait sur 2ememain.be. Ce n’était donc même pas un site pédophile. Mais les clients savent très bien quels mots-clés, ils doivent rechercher. J’ai été vendue entre deux tables Ikéa sur 2ememain.”

Depuis, Maïté se bat aux côtés de diverses associations contre l’exploitation sexuelle et la traite des êtres humains à des fins sexuelles. “L’affaire Dutroux ayant tellement terrorisé la Belgique que c’est devenu un sujet terrifiant pour les Belges. Dans l’inconscient collectif, c’est inconcevable. On ne peut pas avoir envie de faire ça à un enfant.”