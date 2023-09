Michèle Bernier l'assure, La Stagiaire reviendra l'an prochain: "La seule qui, pour moi, pourrait mettre un terme à La Stagiaire, c’est la chaîne"

Une inquiétude à laquelle elle a tenu à répondre dans le podcast Dhombres et de lumières : “Tant que j’y trouve du plaisir, et tant que l’on me donne de belles choses à jouer, je suis bien. Je suis une fille de troupe, j’aime le concept d’équipe. La seule qui, pour moi, pourrait mettre un terme à La Stagiaire, c’est la chaîne. S’il fallait s’arrêter là, je serais très triste. Ça me ferait de la peine, et pour le public, et pour moi. Parce que c’est une série qui m’éclate et qu’elle a tout ce que j’aime : le polar, l’enquête, mais aussi les rapports humains et la comédie. Je suis dans mon élément.”

Elle devrait y rester encore un bon moment, puisque la neuvième saison a déjà été tournée, pour une diffusion en 2024. Et il se chuchote que la dixième aurait déjà été commandée.