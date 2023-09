Voici la première élève de la nouvelle saison de la Star Academy : “Je suis en état de choc”

Originaire de Bourgoin-Jallieu, en Isère, Lola est donc la première candidate du télécrochet de TF1 dont on connaît l’identité. “J’ai regardé la dernière saison, et les saisons quand j’étais petite avec mes parents”, a-t-elle ainsi su expliquer la jeune femme, dont le point fort est la danse.

La deuxième saison de cette version 2.0 de la “Star Academy” débutera donc le 4 novembre prochain et durera entre 10 à 12 semaines. Côté coach, on retrouvera Michaël Goldman en directeur, Yanis Marshall en prof de danse et Adeline Toniutti, pour le chant. Aux commandes, on reprend les mêmes et on recommence avec le duo Nikos Aliagas et Karima Charni.