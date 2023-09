Donovan le magicien est de retour sur RTL : “J’ai failli vomir sur un manège”

À lire aussi

Ou quand Donovan fait évoluer sa magie qui ne repose plus que sur des tours de cartes (voir notre vidéo sur dh.be). “On se rapproche du truc de science-fiction à la limite, confirme celui qui s’est aussi faufilé dans les coulisses de Starmaker (à voir bientôt). Cela sort des tours de cartes normales.” Des envies de plus de sensationnel encore chez ce nouvel illusionniste qui sera en spectacle chez nous à partir de novembre (Verviers, Auderghem, Namur et Charleroi). “Ça m’a fait vraiment kiffer tout ce qui se rapproche d’avoir des superpouvoirs. C’est vraiment cool comme truc. J’ai aussi fait un tour avec un arc à flèche carrément dangereux. Une première !”

Sans oublier un hommage inconscient à Dumbledore, décédé cette semaine. “Dans Harry Potter, il y a une scène dans le premier épisode où t’as Dumbledore qui arrive à récupérer les lumières qu’il y a dans les lampadaires. J’ai donc emprunté le GSM à quelqu’un et j’ai réussi à retirer le flash de son GSM et à le faire voler comme une sorte de boule de lumière.” S’il avait déjà tenté ce genre de tour avec Kylian Mbappé, le tour a évolué. “Avec Kylian, je la tenais en main, ici elle vole littéralement dans l’air. Et après, je l’ai remise. C’est hallucinant.” Craindrait-il de se blesser et s’impose-t-il des limites ? “Oui, j’essaye de rester en vie !, sourit celui dont le rêve serait de piéger Stromae et JCVD après avoir fait le Roi Philippe. Mais j’adore ça, pousser plus loin. Risquer pour faire plaisir aux gens. J’aime pousser mes limites et là, dans l’émission, je l’ai fait tout le temps.”