Prendre une grande décision n’est jamais facile. Surtout quand elle risque d’impacter le reste de notre vie. Souvent, pour nous aider à faire un choix, nous en appelons à notre famille ou nos amis, voire à de parfaits inconnus, comme sur les forums de discussion.

C’est exactement sur ce principe que fonctionne Le dilemme, le nouveau divertissement proposé à partir du mercredi 4 octobre par RTL TVI et présenté par Jean-Michel Zecca, qu’on retrouve dans le genre où il excelle. Chaque semaine, six candidats se présenteront face à un public de 210 personnes. Tous auront des interrogations touchant à tous les domaines de la vie : dois-je louer ou acheter un appartement ? Dois-je devenir indépendant ou salarié Quel prénom dois-je donner à mon nouvel enfant ? Dois-je adopter un chien ou un chat ? Dois-je continuer mes études dans le médical ou me lancer dans une carrière artistique ?

Dans un premier temps, les “candidats” exposeront leur problème et répondront à diverses questions afin de cerner au mieux la situation. Ensuite, les différentes options seront présentées, avec pour chacune d’entre elles les conséquences positives et négatives. Les membres du panel pourront ensuite partager leurs propres expériences et se positionner en faveur ou non des choix proposés. La décision finale sera connue au terme d’un vote, auquel le candidat devra se conformer. Il s’y engagera d’ailleurs par contrat.

Ce nouveau divertissement risque d’en surprendre plus d’un et devrait connaître un prolongement sur les ­réseaux sociaux. Certains s’offusqueront que de telles décisions soient prises en dehors de l’intimité. C’est en tout cas un challenge pour RTL TVI qui s’était bien gardée, ces dernières années, de proposer de tels programmes en prime time.