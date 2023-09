Un nouveau magazine musical sur LN24: "Aujourd’hui la plupart des interviews se font en mode fun et décalé. Le but est de laisser parler les artistes"

Piloté par Jody Bau, visage connu de LN24 et fan absolue de Michael Jackson (“Il n’y a rien au-dessus de Michael”), et Luc Lorfèvre, signature de Moustique depuis longtemps installée dans l’expertise musicale, Be Loft Sessions apparaît dans un paysage télévisuel déserté par l’actu pop-rock.

L’idée ? Mettre en évidence la production belge en dialogue avec deux invités dont l’un se pliera à l’exercice de la rencontre et du live (Alice On The Roof testera la première le piano du loft) et l’autre à celui de l’interview (Orlane essuie les plâtres – lire encadré). En dialogue car il s’agit de rendre la parole à des artistes souvent contraints de s’exprimer selon la rythmique des nouveaux formats – très (trop ?) rapides – imposés par l’époque. “Le défi, c’est de ramener la musique au premier plan, explique Luc Lorfèvre, par ailleurs coordinateur du pôle musique d’IPM. Aujourd’hui, la plupart des interviews se font en mode fun et décalé. Le but est de laisser parler les artistes de leurs projets.”

En dernière partie de programme, un agenda fera la synthèse des news marquantes de l’industrie de la musique de chez nous. Les sommaires des numéros à venir sont déjà bouclés avec, dans le désordre, Melanie De Biasio, Pierre de Maere, Doria D, Puggy, Lost Frequencies – histoire de prouver le balayage dans les grandes latitudes.

Une scène exceptionnelle

Une scène belge francophone dont la vivacité a sans doute inspiré les concepteurs de Be Loft Sessions, à la fois vitrine et salon de conversation. “On m’aurait demandé il y a dix ans de faire une émission 100 % belge, j’aurais trouvé ça nul, commente Luc Lorfèvre. Aujourd’hui, la scène belge a tellement explosé que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Quand on voit le nombre de projets produits et le nombre d’artistes belges qui remplissent Forest ou le Palais 12 – Damso, Hamsa, Loïc Nottet, Roméo Elvis – et quand on voit la scène féminine – RORI, Charles, Orlane, Doria D, Juicy -, on ne peut dire qu’une chose : c’est assez exceptionnel. Le grand luxe pour les journalistes aujourd’hui, c’est de pouvoir dire non à des artistes belges qui ne sont pas prêts et qui, si on leur disait oui, risqueraient de se griller.” Un vivier d’artistes dans lequel Jody Bau qui (il faut le savoir) fait le ménage sur du disco (“ça me motive”), a beaucoup puisé lorsqu’elle présentait les journaux du week-end et qu’elle invitait à sa table chanteurs, acteurs, écrivains. “Dans les conversations, j’ai souvent dit que ça me manquait de mener des interviews, explique-t-elle. Du coup, les choses se sont enchaînées, et me voilà dans le projet. Ce qui m’intéresse dans la pratique de l’interview, c’est découvrir la dimension humaine de l’artiste”

Premier programme produit en interne en conjuguant les ressources de plusieurs services d’IPM (LN24, Moustique, mais aussi le pôle image d’Éric Giudicelli et LN Radio dirigée par Philippe Deraymaeker), le magazine relève le défi de la transversalité et de la collaboration entre équipes qui, à l’origine de l’organigramme, ne travaillent pas ensemble et ne se croisent qu’à la machine à café. “Penser transversal, précise Luc Lorfèvre, c’est penser sur une vue d’ensemble. On ne peut pas se focaliser sur une seule marque. Be Loft Sessions n’est pas une émission 100 % Moustique. De Melanie De Biasio à Loïc Nottet, il y aura des artistes qui font partie – ou pas – de l’ADN de Moustique.”

Ce nouveau couple à l’écran doit encore s’apprivoiser, même si, selon Luc, “la première conversation avec Jody a duré quatre minutes, et c’était bon”. Pour notre collègue, il n’était pas utile de faire équipe avec un ou une autre spécialiste de la musique. “La volonté était justement de travailler avec quelqu’un qui est le contraire de moi – une femme, jeune, journaliste télé, journaliste généraliste.” Même son de cloche du côté de sa partenaire qui loue chez Luc “ses connaissances en musique et son ressenti sur les artistes”, mais aussi “sa facilité à raconter des histoires”, précisant qu’elle “adore entrer dans son regard”.

Be Loft Sessions, le samedi 30 septembre sur LN Radio, à 19 h, et sur LN24 à 22 h.

Première invitée, Orlane décompose la palette des sentiments sur son premier EP “Prisme”.

Attention gros coup de cœur! Orlane est belge. Elle a 24 ans. Elle est diplômée en médecine. En cinq chansons, son premier EP Prisme parcourt les étapes d’une vie en clair-obscur sur des sonorités mixant pop moderne, chanson française et électro. “J’évoque un souvenir d’enfance douloureux dans 'Prison dorée'. 'Les Jeux dangereux' sont ceux de l’adolescence avec ces rites d’initiation parfois borderline. 'Tempo' s’arrête sur ce passage à l’âge adulte lorsque nous essayons de nous installer dans une relation sentimentale durable. 'À quoi tu penses' est une autofiction qui interroge la vieillesse avec tout ce que ça comporte de nostalgie et de regrets”, explique cette autrice, compositrice, chanteuse et musicienne accomplie.

Poétique, riche en métaphores et nourrie de littérature française, la plume d’Orlane séduit autant par sa fluidité que par sa profondeur. Et puis il y a ce petit bonus qui fait la différence. Orlane voit des couleurs dans les sons et les mélodies qu’elle entend. Cette particularité porte un nom scientifique: la synesthésie. “C’est le fait d’associer naturellement deux sens. Certaines personnes mettent des odeurs ou des goûts sur les mots. Moi, ce sont les couleurs qui me viennent à l’esprit. J’ai voulu représenter cette caractéristique dans le EP où chaque chanson a sa couleur, ainsi que dans la pochette du vinyle qui change de tonalité en fonction de son orientation. Il y a toute la palette des sentiments.”

Prisme, par Orlane, PIAS