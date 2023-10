Les pharaonnes oubliées d'Egypte

Quand on pense à l’Égypte antique, des noms de pharaons nous viennent automatiquement en tête : Khéops, Akhenaton, Toutânkhamon, Ramsès II… Certaines pharaonnes sont également célèbres, comme Hatchepsout et Néfertiti, mais elles font presque figure d’exceptions dans l’ombre des hommes. Pourtant, de grandes reines et princesses, il y en a eu bien d’autres sous le soleil africain.

Saviez-vous par exemple que la dernière personne ayant représenté la famille royale égyptienne était une femme ? Il s’agissait de Cléopâtre Séléné II, la fille de la très renommée Cléopâtre VII. Arrivée sur le trône de Mauritanie (l’actuel Maghreb) après le suicide de sa mère, c’est avec sa propre mort que son pays natal perd tout espoir de se défaire de la nouvelle domination romaine.

Son histoire constitue l’un des trois portraits de souveraines égyptiennes qu’Arte a décidé de mettre en lumière. Un triptyque qui commence avec Tiyi, la grand-mère de Toutânkhamon, instigatrice de la plus grande révolution religieuse de l’Égypte antique : la généralisation du culte d’Aton, l’un des tout premiers monothéismes. On enchaîne ensuite sur la très méconnue Cléopâtre II. Alors que sa famille se déchire à cause d’une lutte fratricide, elle se déclare un temps seul et unique monarque à la tête d’un pays au bord de la guerre civile. Puis arrive enfin le cas de la malheureuse Cléopâtre Séléné II.

Le gros point fort de cette série documentaire, c’est cette mise en valeur de personnalités féminines tombées dans l’oubli malgré leur importance indéniable. Malheureusement, leurs vies sont présentées via des reconstitutions ­grotesques avec des jeux d’acteurs peu convaincants et surtout caricaturaux. Dommage parce qu’à part la forme, le fond est intéressant.