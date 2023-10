Barbara Gandolfi, Teheiura, Thierry Luthers…: découvrez le casting fou de la saison 3 des "Traîtres" sur RTL-TVi

À commencer donc par Barbara Gandolfi, l’ancienne playmate connue pour avoir été l’ex-compagne de Jean-Paul Belmondo notamment. Aujourd’hui âgée de 46 ans, l’influenceuse et gérante de plusieurs boîtes de nuits réside à Dubaï. Parmi le casting des Traîtres, on retrouve aussi le rappeur Benny B qu’on ne présente plus (l’auteur du tube Mais vous êtes fous ? Oh oui !”), l’ancien journaliste sportif de la RTBF et chroniqueur du Grand Cactus Thierry Luthers (qui avait pris sa retraite il y a un an), le GOAT de Koh-Lanta Teheiura (connu pour avoir été accusé de tricherie dans le jeu de TF1 mais aussi et surtout avoir battu de nombreux records) et la chanteuse, comédienne et animatrice télé belge (RTBF, RTL mais qui a aussi été en France sur M6 notamment) Nancy Sinatra. Ou encore un couple de téléréalité toulousain, un champion de judo et un nom bien connu des auditeurs et téléspectateurs de RTL-TVI : l’astrologue Patricia Millis.

Sans oublier le chanteur Allan Théo (auteur du tube “Emmène-moi”, en tournée avec Génération Boys Band composé de Frank des 2Be3 et Chris Keller de G-Squad et aussi reconverti dans les films érotiques). Mais aussi les sœurs jumelles Aurore et Alice Morisse. Aurore Morisse qui n’est autre que l’acheteuse liégeoise de l’émission AfFaire conclue diffusée sur la RTBF et France 2. Des jumelles qui risquent donc de bien perturber la mécanique du jeu. C’est bien vu !

Bref, une saison 3 qui s’annonce haute en couleurs. Même si sans couleur politique cette année comme avec Denis Ducarme l’année dernière. Et en route vers une quatrième saison avec encore plus de candidats ? Les rumeurs parlent de 18 candidats pour la saison 4.

Barbara Gandolfi ©JC Guillaume

Benny B © Bernard Demoulin

Thierry Luthers

Teheiura ©Jean Luc Flemal

Nancy Sinatra

Chris Keller de G-Squad à la voix particulière, Allan Théo, le soliste charmeur, et Franck Delay, l’initiateur de Génération Boys Band. Et c'est Allan Théo, au milieu donc, qui participe aux Traîtres. ©ÉdA