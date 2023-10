L’équipe de Pascal Vrebos revenait sur une chronique du journaliste de la RTBF visant le mercato médiatique de cet été 2023. Dans sa chronique “Le dard de Bourdon”, le chroniqueur n’a pas hésité à tacler le transfert de Martin Buxant et Pascal Vrebos, entre LN24 et RTL.

”J’aime LN24, démarre Bourdon, quelle ne fût pas ma surprise en apprenant que Martin Buxant quitte ma chaîne d’info préférée et que Pascal Vrebos fait le chemin inverse. C’est comme si le club de whist d’un petit village échangeait son meilleur joueur contre l’Amicale d’un petit club de valet puant ! C’est comme si tu allais à la SPA, en disant que ton doberman s’est échappé et tu reviens avec un loulou de Poméranie”, balance Bourdon sur la Première.

Une chronique qui a fait rigoler une grande partie de l’équipe du “Petit théâtre”. Pascal Vrebos se demande quand même si le chroniqueur n’est pas un peu trop moqueur. “Je pense que l’humour est fait pour être piquant. Et j’avoue que le terme de “dard” me pousse à être plus piquant.”

Cet humour piquant, l’était trop pour le chroniqueur de LN24, Alain Raviart. Attaqué sur son physique, le principal intéressé a expliqué à Christophe Bourdon que ses paroles lui avaient causé de la peine. Bourdon disait “Alain Raviart, niveau physique, c’est un peu Ducarme qui n’aurait pas trouvé le bouton off du banc solaire.”

Blessé, Raviart en faisait part à Bourdon. “Cette remarque était vraiment blessante, je l’ai prise comme une attaque. Je trouve que c’est puant.”