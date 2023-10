Dilemme, l'émission qui pose question: "Ce sont de parfaits inconnus jusqu’ici, mais vous allez les soulager d’un véritable poids!"

Dilemme, tournage, RTL- TVi ©Pierre-Yves Paque

Il y a un mois, la DH a assisté à l’un des derniers tournages de l’émission, qui sera diffusée en deux parties (4 épisodes avant les fêtes et 4 autres après), dans le somptueux théâtre de l’Hôtel Plaza à Bruxelles. Au menu ? Le célèbre Johnny Cadillac, sosie belge de Johnny Hallyday, qui désire arrêter sa carrière au vu de son âge (73 ans) et autres petits pépins de santé. Mais on vous laisse le suspense du verdict final. “C’est un choix que j’hésite à faire, public aide-moi”, semble vouloir dire chaque participant entre les trois écrans géants qui l’entourent – mais qu’ils ne voient pas – et donnent en direct le pourcentage de votes pour l’une ou l’autre proposition. Durant son choix, le candidat est questionné ou conseillé par l’audience, laquelle a été briefée à l’avance par un Zecca qui leur demande de ne “pas hésiter à venir me parler” pour pousser plus loin la réflexion. “J’ai besoin de vous, faites les bons choix et, surtout, amusez-vous !” balance l’animateur qui se révèle encore meilleur chauffeur de salle que celui attribué à cette tâche. “Ils étaient de parfaits inconnus jusque-là, mais vous aller les soulager d’un véritable poids. Des épines dans le pied, on en a tous eu !”

Dilemme, tournage, RTL- TVi ©Pierre-Yves Paque

Bref, ça rit, ça émeut et ça s’inquiète aussi parfois pour l’avenir des candidats. Une émission particulière qui a “réservé quelques dossiers”, assure la production qui diffuse aussi des portraits – parfois au violon – pendant leur passage.

Parmi les candidats que nous avons suivis, notons encore cette chanteuse pop, Emilie, qui hésite – à la fois artistiquement et financièrement parlant – à rester indépendante ou à changer en allant vers un label, une maison de disques. Avec un moment cocasse d’entrée de jeu : la candidate qui perd son micro, descendu dans son décolleté, et il a donc fallu rappeler la technique. “J’avais moi aussi un dilemme, plaisante Jean-Michel Zecca. Est-ce que je le remets moi-même ou pas ? Pouvez-vous voter ?” Hilarité dans la salle.

Ensuite, entre un “je veux boire, tu m’as donné soif” ou un “J’ai envie de faire pipi, mais je me sens super bien” en sortant de scène, Emilie a eu réponse à son dilemme. Et si un coach présent dans la salle lui conseille avant tout d’être “heureuse”, elle va donc devoir suivre obligatoirement ce que lui a suggéré le public via son vote. Ce qui déplaît à certains observateurs. L’avis de Zecca en sortant de scène au micro de RTL ? “C’est beaucoup de plaisir pour moi, assure l’animateur. Dans les jeux, habituellement, il n’y a pas cette dimension sociale ou sociétale comme ici. Il y a pas mal de surprises aussi avec le fait qu’ils sont indécis en arrivant sur scène et puis Dilemme leur fournit plein d’éléments. Il y a beaucoup d’émotions et on est donc rattrapé par elles, parfois. C’est spontané.”

Et les cas se suivent, mais ne se ressemblent pas. Comme l’arrivée de ce Roger, champion du monde de handisport, qui débarque en chaise roulante avec comme dilemme… “Je veux rénover ma cuisine : mur en briques ou claustra en bois ?” Alors que tout le monde, Zecca en tête, pensait qu’il allait nous parler de sa participation aux prochains Jeux olympiques, l’homme nous sort “une vraie décision qui va faire basculer sa vie : briques ou bois”, taquine encore Jean-Michel Zecca. Pour une émission, en tout cas, sans langue de bois.