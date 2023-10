Grève à la RTBF le 10 octobre prochain: ce qui est prévu

"Plusieurs de nos collègues se sont vu ou vont se voir signifier la fin de leurs contrats à durée déterminée (CDD) ou de remplacement (CDR) alors que leur présence reste indispensable au bon fonctionnement de la production et de la diffusion de nos contenus", indique la CGSP. D'après le syndicat, nombreux sont ceux qui alternent entre contrats précaires et engagement par société d'intérim, ce qu'il qualifie de "turn over", parfois plus de quatre ans sans interruption, ou qui sont poussés par la RTBF à devenir indépendants.

Par ailleurs, le secteur culture de la CGSP défend les affiliés indépendants, mais refuse que le recours aux indépendants devienne un mode de recrutement pour des fonctions liées au cadre et aux forces de production de la RTBF, précise le syndicat.

Pour la CGSP, l'objectif de cette grève est une rencontre avec la direction des ressources humaines et l'administrateur général de la RTBF Jean-Paul Philippot, a indiqué à Belga le président de l'Inter régionale wallonne (IRW) de la CGSP RTBF, Bernard Gabus.

Le syndicaliste précise par ailleurs que la grève sur le site de Liège ne devrait toutefois pas avoir d'impact sur la diffusion des programmes du service public. "Ce n'est pas le but", a-t-il indiqué.