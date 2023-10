Emmanuelle Béart sur le “non-sens” du débat autour d'EVRAS : “Ce qui empêche l’insouciance d’un enfant, c’est le viol ou l’inceste, pas le dialogue !”

Sa rencontre avec la réalisatrice de documentaire Anastasia Mikova a été déterminante. “Je pensais depuis longtemps faire quelque chose autour de mon inceste (entre ses 10 et 14 ans, NdlR) mais je n’avais jamais pris conscience que cela pouvait se traduire en documentaire, nous confie la célèbre actrice française (Manon des sources, J’embrasse pas, Mission impossible, Huit Femmes) aujourd’hui âgée de 60 ans et coréalisatrice de ce Silence si bruyant. Le documentaire est l’outil le plus approprié car il bénéficie d’un temps long pour filmer les gens et de retourner les voir. De voir l’évolution des situations de chacun d’eux. C’est un outil en mouvement et qui m’a mis aussi en mouvement puisque moi-même, au départ, je ne savais pas très bien si j’allais apparaître à l’écran. Ce fut un long processus de plus de 3 ans pour que je m’inscrive au fur et à mesure pour y prendre la parole comme témoin.”

À lire aussi

Même si l’intention première n’était pas de témoigner mais bien d’avoir une caméra qui donne la parole, de manière extrêmement intime, aux personnes incestées. Une jeune fille, une mère, un homme (encore plus tabou chez le sexe masculin) mais aussi une Belge, Pascale, de 50 ans, qui fait partie de la CIIVISE, Commission Indépendant sur l’Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants. Le cerveau disjoncte pour supporter l’insupportable. Et crée une sorte de dissociation comme si la personne n’est plus là. Il y a tout ce travail de réappropriation du corps. Comme si toute la vie vécue n’avait pas été la bonne. Un voyage initiatique, personnel et collectif. Avec un rôle double : celle de réalisatrice mais aussi de celle qui prend des coups en direct.

Quelles sont les retombées de ce film diffusé il y a une semaine en France ?

E. B. : ”Il a été vu, beaucoup, encore plus en replay. Et on reçoit un très grand nombre de témoignages de gens qui nous disent que ce film leur permet aujourd’hui de parler à leur famille, de se lever, prendre la parole.”

Est-ce une victoire ?

E. B. : ”Une responsabilité, pas une victoire.”

A. M. : “Grâce à ce film, des personnes se sentent moins seules, moins comprises, moins abandonnées et surtout moins folles, ce serait déjà incroyable. L’inceste est tellement terrible qu’il t’enferme dans un silence éternel soit dans ce sentiment d’être différent des autres ou jamais compris ni entendu des autres. Cet œuvre existe pour vous dire qu’on vous entend. On l’a créé pour envoyer ce message. Mais est-ce que les institutions nous ont entendus ? C’est cette question-là qu’on a envie de poser comme débat.”

Est-ce un combat que vous allez perpétuer ?

E. B. : “Bien sûr ! On espère faire de ce film une chaîne de solidarité et de colère et en faire quelque chose qui soit évident politique.”

A. M. : “Ça ne doit pas se limiter aux victimes. En tant que société, on doit aller plus loin, on parle de nos enfants. On parle de 160 000 enfants chaque année.”

E. B. : “Il est important que ce film provoque la volonté dans les familles de parler aux enfants avant que la catastrophe n’arrive. Avoir des dialogues adéquats selon les âges sur ce que ça veut dire son corps, l’intimité, l’intrusion de l’intimité, etc. c’est aussi ça le message. Il y a tout un travail de prévention qui n’est pas fait par l’éducation nationale et difficilement fait dans les familles car la sexualité reste taboue. “

Sans parler des écoles, comme ici en Belgique avec le guide EVRAS (Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle)…

E. B. : “Oui, on nous a dit que des écoles avaient été brûlées alors qu’elles souhaitent parler de sexualité !”

A. M. : “Dire à un enfant que son corps lui appartient n’empêche pas l’insouciance d’un enfant. de lui dire que si quelqu’un te fait ça, tu dois crier, tu dois tout de suite aller prévenir, cela n’empêche pas son insouciance.”

E. B. : “Ce qui empêche l’insouciance d’un enfant, c’est le viol ou l’inceste. Ça détruit un enfant ou tous les rêves d’un enfant, sa construction. ce n’est pas un dialogue avec l’enfant qui détruit son innocence. j’en suis persuadée. Ça détruit tous ses projets d’avenir. Evras est un débat qui est un non-sens pour nous.”

A. M. : “Ça prouve bien que dès que cela touche à la famille, c’est quelque chose de très sacré ! Dans la notion de la famille, c’est comme s’il ne fallait pas y toucher. Peu importe ce qu’il se passe, il ne faut pas y toucher sinon la famille va s’effondrer et leur monde s’écroule. Donc les gens préfèrent faire les aveugles… et ça, ce n’est pas possible.”

E. B. : “Comme cette expression célèbre de la langue française : on lave son linge sale en famille car il ne faut absolument pas que cela sorte de la famille. Car c’est sacré cela ne peut pas devenir public.”

À lire aussi

Vous évoquez aussi que la sexualisation de votre corps au cinéma provient de ce traumatisme enfant…

E. B. : “Ce sont les racines de la vie donc on se construit avec cette chose-là, qu’on trimbale avec soi toute sa vie. Donc on passe d’un moment de survie à un moment où on est enfin capable de vivre. C’est aussi ça qui est dit dans le film, ce sont les séquelles et la manière dont tout cela imprime la vie.”

Et il n’est jamais question de vengeance non plus.

E. B. : “Seules la justice et donc la reconnaissance peuvent réparer. Et non pas la vengeance. Ce film est notre façon à nous de porter plainte. Ce n’est pas un règlement de compte. La problématique de l’enfant victime d'inceste est qu’il est déplacé, qu’il n’est plus à sa place d’enfant. Comment récupérer sa place ? Par sa légitimité et sa reconnaissance et non la vengeance.”