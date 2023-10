Lieutenant de police à Cannes, Camille est en pleine tourmente. Son père, ancien commissaire, est incarcéré et accusé de corruption. Persuadée de son innocence, la jeune femme est décidée à tout faire pour le sortir de là. Tout en menant ce combat – fil rouge de cette première saison -, elle enquête sur différentes affaires criminelles, en compagnie de sa collègue, Léa. Lors du premier épisode, elles font la connaissance d’Harry, un gentleman britannique qui semble les suivre partout et cacher, lui aussi, quelques sombres secrets.

Coproduite par les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suède et la France, Cannes, police criminelle est la série événement de cette rentrée sur TF1. Réalisée par Camille Delamarre (Le transporteur : Héritage), elle permet de (re)découvrir Cannes côté pile et côté face.

Une immersion agréable et lumineuse portée par un casting intéressant. Déjà appréciée dans la dernière saison de Profilage, Tamara Marthe (la chanteuse Shy’m) joue aux côtés de Jamie Bamber et Lucie Lucas. Découverte à travers son rôle dans Clem, elle tient ici son premier rôle de flic ce dont elle se réjouit : “C’est la première fois qu’on me propose un rôle qui assume à la fois son côté masculin et féminin, c’est assez moderne. Je me reconnais dans la droiture de Camille. Et dans son côté combatif et sincère, très attachée à sa famille. Mais j’ai un quotidien plus joyeux que le sien.”

Tournée en anglais – un challenge pour les actrices qui ont doublé leurs voix en français par la suite -, Cannes police criminelle ne manque pas d’humour et de scènes d’actions, ce qu’apprécie aussi Lucie Lucas : “C’est génial de bosser avec son corps, repousser ses limites. C’était galvanisant. Ce sont des rôles qui m’attirent beaucoup, très vivants et assez techniques mais super agréables à travailler.”