Mayel Elhajaoui, star de “Demain nous appartient”, monte sur scène : ”J’avais envie de montrer un peu plus que le mec qu’on voit à la télé”

Après six saisons et plus de 1 500 épisodes, Mayel décide de monter sur scène, en vrai.” J’avais envie de donner un peu plus que le mec qu’on voit à la télé.” Il sera pour six dates en Belgique à partir de ce 13 octobre (Verviers) jusqu’au 25 novembre (Namur) en passant par Drogenbos, Liège, Rochefort et Charleroi. “Pour moi, les tauliers de l’humour sont François Damiens et Benoit Poelvoorde, assure celui qui s’engage pour le séisme au Maroc. Ce sont des références et des modèles dont je m’inspire. Aucune gêne de le dire : un artiste pompe un peu ce qu’il aime. Jacques Brel était aussi un gros morceau. Et un des films les plus drôles pour moi reste Dikkenek qui pourtant, n’a pas marché au cinéma et n’est devenu culte que plus tard. Les Belges ont une facilité naturelle a se mettre dans de bonnes conditions et ça aussi, il faut vous le rendre. Car j’ai beau jouer un peu partout… en Belgique, tu sens une bienveillance et un amour qu’ils te donnent alors que tu ne leur as pas encore donné une blague… C’est pour cela que je suis heureux de venir jouer en Belgique. C’est un beau peuple.”

On dit souvent que les humoristes rêvent d’être comédiens mais, comme vous, est-ce que l’inverse est aussi vrai ?

”Vous avez raison et c’est la première fois qu’on me pose cette question. En général, les gens travaillent dur pour faire des plateaux d’humour et essayer d’avoir un peu de lumière en tant qu’humoristes. Pour essayer de rêver de faire des séries et du cinéma. Moi, c’est l’inverse. J’ai la chance d’avoir la lumière et, finalement, je reviens à faire des spectacles, à prendre des risques. Et, parfois, je fais des plateaux avec des gens du Jamel Comedy club, du Marrakech du rire, etc., et qui sont très très drôles. Quand je fais des plateaux avec eux, des passages de 5 à 10 minutes chacun, plein de gens viennent me demander des autographes ou photos. Sauf qu’eux, justement, ne savent pas du tout qui je suis, ils ne regardent pas la télé. Ils regardent alors ton Instagram et te disent : 'Mais t’es qui toi ?' Après, ils voient un acteur qui cartonne dans une série. Ces mecs qui font du one-man ou du stand-up et qui sont très drôles voire très connus, ils me disent alors : 'Mais pourquoi tu viens te faire chier à faire de la scène maintenant ? Nous, on se fait chier pour avoir de la lumière et pour décrocher un rôle et comme ça après on arrête d’aller se prendre des parpaings dans la tronche !'”

Et que leur répondez-vous donc ?

”Que c’est vital pour moi d’être acteur. Un acteur est quelqu’un de passionné. Et moi, j’ai toujours voulu faire de la scène avant de jouer devant une caméra. Naïvement, je pensais qu’un vrai comédien était quelqu’un qui jouait uniquement sur scène. J’ai appris avec le temps qu’un bon acteur, ça joue au théâtre, dans des séries, des pubs, au cinéma et cela fait un peu tout. C’est un VTT. Et il est vrai que j’ai goûté à la sensation de jouer face à une caméra. C’est jouissif, un bonheur. Mais être sur scène, ce n’est pas la même chose.”

Et rire de tout, est-ce réellement faisable ?

”Avec les gens, oui. J’y pense quand j’écris car c’est dans ma nature. Je ne suis pas quelqu’un qui se fout des gens. Je vais blaguer avec toi mais pas me moquer de toi dans mes spectacles. C’est une ligne que je garde beaucoup comme Jerome Commandeur ou Gad Elmaleh. Du show familial avec convivialité. Je ne cherche pas à être piquant pour être piquant. On peut l’être tous, même dans nos vies privées mais sur scène, j’ai plutôt tendance à m’amuser avec les gens plutôt que de m’amuser d’eux.”

"Je ne ressemblerai jamais à mon personnage de Georges Caron. Il est différent de Mayel et je veux qu'il en reste ainsi."

Les humoristes pullulent, tout comme les écoles du rire. L’humour, ça s’apprend ?

”Tu dois avoir une base innée. Après, apprendre ne peut être que bénéfique pour ton métier. En revanche, la fibre humoristique, le talent pur de quelqu’un qui va avoir une nature rigolote, elle doit être là. En général, on l’a, on a tous un petit côté drôle. Soit on le prend, on l’étire et on le travaille et tu peux alors apprendre pour épaissir ton humour. Mais si les choses ne te font pas rire, si tu n’as pas un peu de gaieté en toi, c’est compliqué de te dire : je vais faire marrer les gens si toi tu ne te marres pas ! Il y a des gens qui ne sont pas funky et que je ne vois pas aller faire un spectacle.”

Et à quoi s’attendre pour la nouvelle saison de Demain nous appartient ?

”Georges va vivre des trucs vraiment surprenants ! Vanessa (tueuse en série, NdlR.) revient… elle va être enceinte et on ne sait pas de qui. Il va donc y avoir des tests ADN. Tout ça va complètement chambouler Georges et ses collègues. Cela va créer de gros problèmes en sachant qu’elle est recherchée et enceinte. George, ne sachant pas, a peur qu’elle se prenne une balle… elle lui fait comprendre qu’il est le père potentiel. Lui y croit, il se projette et en même temps il se dit : 'Mais non, ce n’est pas possible ?'” Il va donc vivre des choses assez dingues pour que la saison 7 débouche sur un événement que beaucoup de gens attendent. Je ne peux pas plus en dire mais les gens vont être heureux (sourire)”

Une saison qui s’annonce donc amoureusement explosive…

”Oui, il y aura beaucoup d’amour. Potentiellement des mariages. En tout cas, Georges sera beaucoup présent. Avec beaucoup de comédies aussi dans cette saison. Car les auteurs étaient à cheval dessus cette fois-ci. En voulant axer davantage avec Mona Caron, jouée par Catherine Benguigui, qui incarne ma mère. Plein de surprises sont prévues pour Georges dans cette saison.”

Lui ressemblez-vous de plus en plus ?

”Au début de la série, je ne lui ressemblais pas du tout. Et aujourd’hui… pas du tout non plus. Sans faire de vannes mais parce que je joue un pro de l’informatique alors que je suis une cruche là-dedans. C’est la vérité. Là, aujourd’hui, Georges il met des chemises et costard. Il est un peu plus élégant et classe. Moi, je suis plutôt cool, c’est rare que je mette une chemise. Dans les deux façons de se comporter, Georges est différent de Mayel et je veux qu’il en reste ainsi. Il n’y a rien de plus lassant pour un acteur de jouer quelque chose qui te ressemble quand tu retires ton costume. Moi, j’aime bien quand on rentre dans la peau de Georges et j’aime bien en sortir. Si tu ressembles trop à ton personnage, je trouve qu’à un moment donné, il y a quelque chose qui se perd. Toi-même tu ne sais plus qui est le personnage et quand c’est Mayel ou Georges qui parle. Ma façon de m’exprimer comme Georges est propre à lui.”

Après la comédie et la scène, place aussi à la chanson (comme sur TikTok) ?

”Non (rire) !” La chanson m’a toujours fasciné et j’ai toujours voulu en faire mais non… malheureusement, le talent n’est pas là. En revanche, je suis un très très bon chanteur sous la douche (sourire) !”

Le bizutage de la chanteuse Lorie dans Demain nous appartient

Lorie est depuis peu comédienne dans la série mais aussi et surtout… réalisatrice depuis cette saison. L’occasion pour Mayel Elhajaoui de “la bizuter !”“Elle est venue tourner avec nous fin juin, révèle le comédien de 38 ans. Et donc, avec Samy Gharbi qui joue capitaine Saeed, avec qui je suis très proche car on était au commissariat avant qu’elle n’arrive, on avait décidé de la bizuter.” Et il explique en détail leur stratagème. “Mais il fallait que ce soit quelque chose d’original car elle était extrêmement stressée. Ce qui est normal vu qu’elle gère une équipe. De comédienne, elle devient patronne donc on s’est dit avec Samy qu’on allait la faire chier sur tout (sourire) !”

Mayel raconte. “Lorie arrive. On tourne une séquence avec elle. Elle vient me voir et elle me dit : 'Là, tu vas avoir une tablette dans les mains pour cette scène'. Et là, je lui dis : 'Non, attends Laure, je ne peux pas arriver avec une tablette. Elle est nulle ton idée, je ne peux pas faire ça !' Elle ne dit rien et elle va voir l’accessoiriste en lui demandant si on ne peut pas avoir une autre possibilité. Le mec nous trouve un portable puis elle va voir Samy : 'Bon là, il faut que tu mettes des gants pour fouiller des objets car tu ne peux pas tacher avec tes empreintes'. Samy dit : 'Non mais moi je ne mets pas ça, je ne peux pas, c’est nul'. Elle se tait et dit : 'OK, Mayel mets les gants'. Là, je fais alors le bébé. Si Samy n’en met pas, moi non plus' (sourire) !”