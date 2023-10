”N’oubliez pas les paroles” : voici le grand gagnant (belge ?) des Masters 2023

Et après une longue soirée en chansons, c’était sans conteste la maestro Margaux qui a remporté haut la main la compétition. Entre ses interprétations de Baby d’Aya Nakamura, La Flamme de Juliette Armanet ou encore Petit papa Noël de Tino Rossi, Margaux n’a laissé aucune chance à ses camarades finalistes. Après les éliminations de Kévin et du Belge Kristofer (aujourd’hui animateur de la matinale sur Tipik avec Audrey et Gaetan Bartosz), Margaux affrontait Jérémy dans la finale de la finale. Résultat ? Elle a obtenu un total de 320 points contre 190.