Cette expression argotique australienne désigne les Britanniques qui ont migré en Australie (et en Nouvelle-Zélande) après la Seconde Guerre mondiale. “Ten Pound” faisant référence au prix que leur avait coûté le voyage, “Pom” au surnom affublé par les Australiens aux Britanniques.

Ce périple de plus de six jours de mer était, en grande partie, financé par le gouvernement australien, pour repeupler le pays alors en déficit démographique. Selon la BBC, entre 1947 et 1981, plus d’un million de personnes ont succombé aux charmes des publicités insérées dans les journaux ou diffusées à la télévision. Entre soleil, plages et argent facile. En principe.

Une meilleure vie. C’est ce qu’espèrent, évidemment aussi, les personnages de la série Ten Pound Poms, créée par Danny Brocklehurst (Shameless, Brassic…) et co-produite par la BBC et Eleven (l’équipe derrière Sex Education).

Il y a, d’abord, le couple Roberts. Terry (Warren Brown – Luther), le mari, trime sur des chantiers sous la neige et noie son malheur et son stress post-traumatique d’après guerre dans la bière. Pour l’aider à sortir de ce guêpier, Annie (Faye Marsay – Game Of Thrones ; Black Mirror) l’invite à partir du pays avec leurs deux rejetons : Pattie et Peter. Durant le voyage, ils font la connaissance de Kate Thorne (Michelle Keegan – Brassic ; Our Girl), une femme qui a décidé, quant à elle, de partir seule.

Sur place, les nouveaux arrivants déchantent vite. Parqués dans des camps avec d’autres, discriminés, ils sont embauchés pour des taches ingrates. Terry, surtout, subit le racisme de ses collègues de travail. Même malheureux, les Européens n’ont pas le droit de rentrer chez eux, car leur passeport est confisqué pendant deux ans. Les aborigènes, eux aussi, sont traités comme des moins que rien. À ce propos, selon The Guardian, la production a recruté le cinéaste Ryan Griffen pour avoir le point de vue des Premières Nations.

Dans la veine de Brooklyn, The Immigrant ou America, America, Ten Pound Pom raconte, de façon très classique, le destin difficile des migrants : le mal du pays, les discriminations, les arnaques auxquelles ils doivent faire face. Le principal mérite de cette série primée au festival de Monte-Carlo, est de mettre en lumière une histoire relativement peu connue du Commonwealth. Même en Angleterre.

Danny Brocklehurst immerge les téléspectateurs dans les mœurs de l’époque en imaginant des personnages féminins forts et en révolte. Une bonne piqûre de rappel des acquis conquis depuis lors. La trame relativement bien ficelée de cette série chorale tient en haleine, même si on a du mal à comprendre les choix de certains personnages (Kate notamment). On soupçonne les scénaristes d’avoir quelque peu forcé le trait des Australiens qui sont vraiment quasi tous dépeints comme des vrais salauds. Le casting est de qualité, si on ne la regarde pas en version française.











"Ten Pound Poms" série historique de Danny Brocklehurst - Avec Faye Marsay, Warren Brown, Michelle Keegan - Be à la demande (6X60' environ).