Un couple révélé dans "Mariés au premier regard" débarque dans "Vu à la télé"

Depuis la fin du tournage de « Mariés au premier regard », ils se sont rapprochés et s'aiment désormais. Ce dimanche, Jessica et Alexandre se retrouvent à nouveau devant les caméras mais pour une autre émission bien connue de RTL-TVI: « Vu à la télé ».Ils ont expliqué les raisons de leur participation à Cinerevue. "Le concept est sympa et correspond à ce que nous faisons déjà dans notre salon : regarder ensemble un programme à la télé et commenter celui-ci, confie Jessica au magazine. La production nous avait déjà proposé d’y participer lors de la précédente saison, mais nous avions décliné l’offre, nous voulions nous concentrer sur notre couple."