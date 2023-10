Brûlée au deuxième degré, Vitaa revient sur son passage dans Fort Boyard : “On aime l’émission jusqu’à ce qu’on la fasse”

Avant de raconter son ressenti. “Ils veulent vous mettre dans les situations les plus hard-core possibles pour faire de l’audience. J’en rigole, mais quand je suis rentrée de l'émission, j’étais brûlée au deuxième degré aux mains. Pendant une semaine, je ne pouvais plus rien faire”.

La chanteuse avoue avoir été brûlée après un saut à l’élastique. “Quand je me suis rattrapée avec la corde, je n’avais pas de gants et je me suis brûlée. Après le saut, je ne pouvais plus rien faire dans l’émission. Ils m’ont mise en prisonnière. Quand on l’a faite une fois, on ne la refait pas”.

L’ancienne coach de The Voice Belgique adorerait en revanche participer à une autre émission de France 2 : "Rendez-vous en terre inconnue". “Une des rares émissions authentiques. Et il y a des moments qui sont bouleversants”.