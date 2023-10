Clap première dans "Mariés au premier regard" sur RTL-TVI avec un couple gay au casting: "C'était clairement l'objectif de la chaîne cette année"

En effet, en France, l'émission a déjà montré deux hommes se dire "oui". Pedro et Jefferson s'étaient mariés durant le programme et avaient finalement décidé de se séparer quelques mois après le tournage. Un casting qui s'est déroulé cet été mais dont l'issue n'a pas été positive pour notre interlocuteur. "Je pense avoir été recalé car j'avais déjà bossé pour RTL", déplore le principal intéressé. Comme il y a quelques années, je me suis fait licencier de Bel RTL pour 'homophobie', ça aurait pourtant été l'occasion pour la chaîne privée de se racheter. De faire un beau geste."

Pour la première fois en Belgique, un couple gay va donc participer à l'aventure de "Mariés au premier regard" et se passer la bague au doigt. Reste à savoir qui et dans quelle commune ? Réponse à la rentrée 2024, sur RTL-TVi, pour le lancement de cette 7e saison.