Tatiana Silva évoque son engagement environnemental : “L’idée n’est pas de ne plus manger de viande”

Continuerez-vous à présenter la météo sur TF1 ?

”Bien sûr. Je continue aussi à présenter 90’Enquêtes sur TMC. Mais j’ai la chance d’avoir des dates d’enregistrement ponctuelles, ce qui fait que j’ai du temps pour revenir à Bruxelles pour des projets. Avec le Thalys, c’est assez facile.”

Vous avez d’autres projets d’émissions ?

”Pas pour l’instant, mais la porte est ouverte. Mais tout d’abord, j’aimerais m’installer à la présentation des Mardis de la planète. Peut-être qu’à partir de janvier, cela sera possible… C’est l’avantage de la RTBF, on peut aussi atterrir dans d’autres émissions.”

Les Mardis de la planète gardera le même format ?

« Oui, pour l’instant, l’ADN reste le même. C’est juste moi qui ferai les interviews à un moment donné. On achète toujours des documentaires, il n’est pas question pour l’instant d’en produire. On va essayer de ne pas être anxiogène mais de proposer de vraies solutions optimistes et non alarmistes pour agir pour la planète. »

En 2020, vous avez participé à un épisode de “Joséphine ange gardien”. Avez-vous eu d’autres propositions côté fiction ?

J’ai loupé de peu un casting pour Camping Paradis, mais je pense que ça va revenir. On verra. Jouer dans une fiction, c’est intéressant mais cela demande beaucoup de travail. Il y a de plus en plus de passerelles vers la fiction pour les animateurs, mais tout le monde n’est pas doué... Je trouve que c’est superintéressant, mais est-ce mon métier ? J’en doute. Par rapport à avant, je fais sans doute plus mes choix en conscience. Je garde l’esprit ouvert, et reste ouverte à tout mais le tout doit aussi rester cohérent. Si on me demande de faire Allô Macha (NdLR : émission de nuit sur France Inter diffusée entre 0 h 30 et 3 heures du matin entre 1977 et 2006), je dis oui tout de suite. Ou alors si la RTBF décide de relancer Sans chichis (sourire). Mon ADN, ce sont vraiment les gens. Faire des interviews avec les gens, autour du développement personnel. Tout est lié. Si tu ne t’intéresses pas à toi-même, ou ne prends pas soin de toi, tu ne t’intéresses pas à la planète. On verra bien. »

Votre positionnement écologique a d’ailleurs parfois été mal compris à l’antenne…

”Il n’a pas été mal compris. C’est ce qui est intéressant aujourd’hui avec la sauvegarde de l’environnement. Tout le monde sait qu’on doit travailler sur différents axes. Mais on ne veut pas l’entendre quand cela touche notre propre métier. Si je suis fabricant de plastique et qu’on me dit de ne plus en faire, je n’aurais pas très envie d’entendre cela. On est d’accord qu’il faut réagir et faire des efforts mais dès que cela nous touche individuellement, surtout financièrement, cela ne passe plus. Dans mon cas (elle partage parfois ses convictions dans son bulletin météo du soir sur TF1 via sa rubrique Notre Planète, NdlR), on a vu de manière très intéressante le lobbying de l’agriculture et de l’élevage qui a mis un levé de bouclier car la France produit de la viande bien plus respectueusement que les USA. Mais aujourd’hui, voilà, ce n’est pas moi qui le dit mais bien les chiffres : la production de viande, l’élevage sont extrêmement polluants. L’idée est de trouver des alternatives. D’ailleurs beaucoup d’entreprises, qui produisent maintenant de la viande, s’intéressent aux viandes végétales parce qu’ils savent que le marché va commencer à glisser. »

Tatiana s’est “viandée” sur TF1 ? Elle réagit à la polémique

« Si on chassait notre viande et qu’on la mange, on en produirait beaucoup moins mais ce n’est pas ça la problématique, c’est la surproduction, nous glisse-t-elle. C’est combien de viande on jette ! » On connaît les convictions de Tatiana Silva en matière d’environnement qu’elle partage parfois dans son bulletin météo du soir sur TF1. Fin janvier dernier, via sa rubrique Notre Planète, elle avait d’ailleurs conseillé aux téléspectateurs d’essayer « de manger le moins transformé possible et, peut-être, de retirer quelques jours voire totalement la consommation de viande ». Un message – sur un sujet sensible – qui a fait un tollé (« Quelle honte pour TF1 ! ») auprès des éleveurs français. "L’idée n’est pas de ne plus manger de viande, se défend celle qui comprend que « ceux qui mangent de la viande tous les jours, c’est parce que c’est devenu une habitude." "Si vous ne voulez plus en manger, tant mieux. Moi, j’en mange beaucoup moins car je mange de la qualité. Mais qui dit qualité, dit coût. »

L’animatrice belge assure avoir été soutenue par TF1 sur le sujet. “On est toujours prudent dans nos propos afin qu’ils ne soient pas mal interprétés. Ce qui est intéressant, c’est que même à la RTBF, mes propos ont été repris sans dire le “si vous le souhaitez, évidemment”. Mais c’est plus croustillant de couper la phrase d’avant. Car si vous ne le souhaitez pas, la discussion s’arrête là. Chacun a encore droit à son libre arbitre. Et TF1 a été dans ce sens.” Et de conclure. “Une polémique est intéressante si elle amène un débat. Lequel te conduit à ton propre débat personnel. Pendant que moi je mange moins de viandes et que je prends des douches froides, mon impact sur l’environnement explose avec mes voyages en avion par exemple. Est-ce que je suis mieux que celui qui mange de la viande tous les jours ? Non. Je suis confrontée à cette problématique et un jour, je serai aussi amenée à faire un choix. »