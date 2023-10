Un Belge, nouvelle recrue du Grand Cactus, fait le buzz à “La France a un incroyable talent” avant même sa diffusion : “Eux et moi, on est surpris !”

Antoine Donneaux, durbuysien de 35 ans, n’est pas un inconnu. Celui qui imite avec humour avait déjà fait le buzz chez nous, en mode baraki du drive-in du Quick au moment du confinement mais aussi récemment dans le dernier Grand Cactus où il incarnait un irrésistible Emmanuel Macron. Imitateur malgré lui, celui qui sera aussi à l’affiche du prochain Namur is a joke le 24 mars 2024 mais aussi du Festival du Rire de Rochefort (le 8 mai 2024) nous a donné son ressenti sur cette vidéo de “La France a un incroyable talent” vue près de trois millions de fois. “Juste avant le Covid, je leur avais envoyé une vidéo pour participer à l’émission et tout était un peu tombé à l’eau suite à la pandémie, nous explique Antoine Donneaux (qui avoue avoir encore du mal à bien imiter Eric Antoine, un des jurés). Ils sont alors revenus vers moi après le Covid pour savoir si j’étais encore intéressé. De là, j’ai renvoyé une vidéo de présentation et une autre du show qui a été validé par l’agence de casting ainsi que par M6.”

Le Belge a ensuite été se présenter aux auditions, à savoir le fameux teaser de l’émission que l’on voit circuler sur les réseaux sociaux en ce moment. Tenu par contrat, il ne peut pas révéler jusqu’où il ira dans le programme mais au vu de son premier passage, on peut déjà dire qu’il passera la première étape sans soucis. “Ils voulaient me mettre dans le teaser, on a dit “ok” mais on s’attendait à juste voir quelques secondes… et en fait, le teaser est mon passage en entier (sourire) ! On a été tous agréablement surpris car elle fait 2,5 millions de vues à l’heure actuelle. Ni eux, ni moi ne s’attendaient à cela.”

L’émission n’a même pas encore commencé sa diffusion que le jeune Belge fait donc déjà le buzz. “J’ai déjà des retours de quelques cafés-théâtres français qui voudraient que je vienne jouer mon spectacle, se réjouit celui qui reçoit aussi de nombreux commentaires positifs. “J’ai aussi augmenté mon nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux donc ça fait déjà un petit coup de boost. C’est chouette !”

On le reverra bientôt dans le Grand Cactus

Après avoir marqué les esprits avec son incarnation et imitation d’Emmanuel Macron (avec une petite touche de François Damiens) dans le dernier épisode du Grand Cactus, Antoine Donneaux nous confirme qu’il ne s’agira pas que d’un one shot. “C’est en fonction des disponibilités de chacun donc je sais déjà que j’y retournerai une fois au moins. D’autant plus que j’en ai envie, nous glisse-t-il. Mais le but n’est pas d’intégrer l’équipe. Juste quand je suis dispo, j’y vais. Mon vrai but est de lancer une tournée de spectacles. Ce que j’ai vraiment envie de faire, c’est de la scène.”

Avec un show d’une heure 25 entre les mains, Antoine espère trouver les producteurs adéquats suite à son passage à “Incroyable talent” pour son seul en scène “Imitateur (mais pas que).” “Je ne sais pas si cela va faire un petit buzz comme ça ou si cela va continuer, conclut celui qui sait aussi caricaturer quelques personnalités féminines malgré une tessiture de voix adaptée pour la gent masculine. Mais je ne suis pas pressé. Je fais mon petit bonhomme de chemin. Si des portes s’ouvrent, tant mieux. Si pas, tant pis. Je prends ce qui vient. Je n’ai jamais été courir après quelque chose. J’attends que les portes s’ouvrent toutes seules, même si cela peut prendre plus de temps. Mais bon, j’ai toujours fonctionné de la sorte.”

Bref, Antoine Donneaux est l’humoriste belge à suivre avec sa patte absurde voire décalée dans le milieu de l’imitation. “Ce n’est pas qu’un spectacle d’imitations, il y a de l’humour absurde, du stand up et un fil rouge qui n’a rien à voir avec les imitations. Les imitations viennent en plus dans le show. Ça part dans tous les sens. On ne vient pas voir un défilé d’imitations, car ça ne m’intéresse pas. Je fais ce qui m’amuse et ce qui me fait rire.”