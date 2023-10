François De Brigode vante les mérites d’un jeu d’argent au JT : la RTBF porte plainte

Cette fois-ci, c’est la RTBF qui dénonce une séquence dans laquelle on peut voir François De Brigode promouvoir un jeu d’argent, en plein JT. Une séquence montée avec l’intelligence artificielle. Objectif de service public dans cette vidéo dénonciatrice postée sur leurs réseaux sociaux ? Aider à démasquer les fausses séquences et que chacun fasse preuve d’esprit critique. “Savez-vous ce qu’est un deepfake ? Ces images truquées grâce à l’intelligence artificielle se multiplient sur la toile, écrit la RTBF. Récemment, Tom Hanks faisait la promo de soins dentaires… Mais il ne s’agissait pas vraiment de l’acteur américain. Souvent drôles et avec l’objectif de divertir, ces images peuvent être mal intentionnées et surtout, mal interprétées.”

La RTBF a d’ailleurs annoncé avoir “porté plainte après la diffusion, sur les réseaux sociaux, d’une vidéo truquée du Journal Télévisé vantant un jeu d’argent.”