Cécile Djunga de retour sur la RTBF et au festival du rire de Liège : “Je me sens investie d’une mission: Être un pont entre l’Afrique et l’Occident"

Ce gala télévisé (bientôt diffusé sur Tipik RTBF, Paris Première et TV5 Monde) sur la francophonie était d'ailleurs son idée. "On était parti sur un gala africain et puis ce n'était pas évident à mettre en place d'un point de vue logistique. On s'est donc rabattu sur un gala de la francophonie qui permet de ramener des artistes congolais (comme Kody) mais aussi des Suisses (Thibaud Agoston), Français (François Morel), Québécois (Anthony Kavanagh) et Belges (Serine Ayari, d'origine tunisienne). On aura même une drag, Rita Baga (présentatrice de Drag Race Belgique qui avait déjà présenté un gala du Juste pour rire, NdlR) qui fera de l'humour. Je voulais avoir de la diversité sur scène ! Avoir des univers et humours différents mais on aura surtout la langue française sous toutes ses formes et ses accents. C'est intéressant d'entendre le français raconté de plein de manières différentes."

Une preuve que l’humour n’a pas de frontières ?

"Oui mais il peut voyager très mal (sourire). Donc j’espère que là, tout le monde aura bien fait ses vaccins ! "

Avez-vous l’impression d’être devenue une porte-parole de votre communauté ?

"Il est vrai que j’ai fait un gros voyage ces derniers mois en Afrique et j’ai eu la chance de pouvoir aller jouer un peu partout. Et je me suis donné pour mission, et je m’en sens même investie, de créer des ponts culturels en la Belgique et le Congo. Principalement entre le Nord et le Sud. Et l’humour est une supermanière de voyager, d’apprendre et défaire des clichés. Cela nous sort de notre zone de confort. Et avec l’humour, on peut faire passer tellement de messages. J’ai rencontré des artistes si talentueux. On a l’impression qu’ils sont loin et pourtant on a plein de points communs. Comme j’ai les deux cultures et parle les deux langues, j’ai envie de faciliter ce lien. D’être un peu le 'joint'. Il faut toujours faire des passerelles. C’est aussi une des missions de l’art."

Surtout à l’heure où le racisme est toujours présent…

"Oui, c’est catastrophique. On le voit encore avec le conflit israélo-palestinien. C’est terrible. On en rira un jour mais là, c’est encore trop tôt. Il y a des choses intrinsèques à l’être humain mais, justement, l’art arrive à toucher les cœurs. Plein de gens ne se battent pas mais on ne les voit pas. Et il faudrait se concentrer là-dessus, sur le positif. D’où mon envie de faire des ponts. Que ce soit du côté de l’Afrique ou de l’Occident. Il y a un vrai intérêt de part et autres. Des gens au fin fond du Burkina Faso me parlaient du festival de Liège ! Ils savent mettre Liège sur une carte et pas Bruxelles grâce à ce festival des Taloche diffusé sur TV5 Monde ou parce que des vidéos tournent sur internet."

Avec cFranco Funny, vous signez votre retour à la RTBF.

"Oui, en effet. Surtout que je viens de présenter le Kucheka festival et plein d'autres projets ou apparitions vont arriver sur la chaîne aussi. C'est un peu mon retour et je suis très contente de revenir à la RTBF. Surtout avec un gala. J'étais un peu discrète des médias pendant quelques mois (suite à ses soucis personnels dont un mariage avorté, NdlR.) et, quand on s'éloigne un peu on a peur qu'on nous oublie. Mais je suis supercontente que le public réponde présent à mon nouveau spectacle et que les propositions professionnelles sont toujours là.."