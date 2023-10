L’expérience est interpellante. Évaluée sur une authentique piste d’athlétisme sur ses capacités de marche, d’équilibre et de vivacité, Éliette éprouve de grosses difficultés et obtient finalement un résultat classé parmi les performances faibles. En d’autres termes, cette ancienne commerciale de 69 ans risque de perdre son ­autonomie dans les années à venir. Dans son quotidien de retraitée, Éliette reste beaucoup au lit, ne se sentant pas d’attaque pour faire autre chose, son corps étant trop fatigué. Pour espérer ­retrouver sa vitalité, la Parisienne fait ­face à un gros chantier, elle qui va tout simplement devoir se réadapter à l’effort. La fatigue est un mal invisible qui toucherait près d’un tiers des Français.

Trouble du sommeil, déprime hivernale, perte de vitalité, les symptômes sont multiples. “Le corps humain est comme une voiture tout le temps en marche mais au point mort, compare Frédérique ­Retornaz, médecin spécialiste de la ­fatigue. Tout au long de notre vie, on ­consomme du carburant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faut que tous nos organes vivent en permanence et assurent leur fonction. À peu près 80 % de notre énergie de base sert uniquement à nous entretenir.”

Les 20 % restants permettent de bouger, de réfléchir, d’effectuer toutes les autres activités ­quotidiennes. Mais quid quand ce n’est pas le cas ? Dans cette émission menée par Michel Cymes, Christian, handicapé par un sommeil de mauvaise qualité, Valérie, dont l’humeur et l’énergie sont régies par la météo, et donc Éliette vont suivre un programme de revalidation de quatre mois auprès de spécialistes pour identifier les sources de leur épuisement et les aider à retrouver de la vigueur.

Un long reportage qui se veut à la fois instructif et au plus près des réalités de quidams. Pour que les solutions exposées bénéficient au plus grand nombre.