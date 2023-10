On l’attendait avec impatience. Après ses excellentes séries ­policières, Braquo et Engre­nages, ou d’espionnage (Le ­bureau des légendes), Canal + avait annoncé une nouvelle production maison avec B.R.I. L’idée générale ? Suivre le quotidien de la brigade de recherche et d’intervention de Versailles. Une action située dans le temps puisque le premier épisode ­débute le soir du 13 novembre 2015. Une nuit meurtrière à Paris mais aussi la première rencontre entre Saïd, issu du renseignement militaire et nouvellement nommé à la tête de l’équipe, et ses trois nouveaux équipiers. Un défi pour le ­jeune homme qui va non seulement ­devoir se faire respecter mais aussi (voire surtout) faire oublier l’ancien boss, ­Patrick, presque prêt à partir à la ­retraite. Et gérer sa hiérarchie.

Écrit par Jérémie Guez et Erwan ­Augoyard, B.R.I. a tout sur papier pour séduire. À commencer par un casting ­impressionnant, où on retrouve Sofian Khammes, qui a récemment interprété un policier dans Novembre. À ses côtés, ­Rabah Nait Oufella, Ophélie Bau, Waël Sersoub et Théo Christine. Des acteurs peu connus mais très prometteurs. Sans oublier les différents guests comme ­Emmanuelle Devos, incarnant ici une commissaire, ou Vincent Elbaz.

Mais, malgré la qualité des comédiens et le pitch de base, on ne peut s’empêcher d’être ­légèrement déçu. On regrette qu’au fil des huit épisodes toutes les ­interventions finissent par se ressembler, malgré l’excellence des scènes d’action. On aurait voulu aussi que certains dia­logues soient plus profonds. Des erreurs de jeunesse probablement et qui n’ont pas découragé le ­public français : diffusée en avril dernier, la série a enregistré la meilleure audience pour une création ­originale depuis quatre ans. Une ­deuxième saison a d’ailleurs été confirmée.