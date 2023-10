La télé de papa, c’est fini : pourquoi ce média devient fort vieillissant

Chez nos voisins d’outre-Quiévrain, le service public a décidé de prendre le taureau par les cornes. Et de tripler, en cinq ans, son budget destiné aux moins de 25 ans. Un quart de ses moyens (contre 8 % actuellement) sera donc consacré à… un quart de la population. “Ce n’est pas une cause perdue, mais nous sommes néanmoins arrivés à un point de bascule, explique Stéphane Sitbon-Gomez, le directeur des programmes et des antennes de France Télévisions. Le mobile constitue la porte d’entrée des jeunes vers les contenus. Leur télévision s’appelle souvent YouTube. Et leur réflexe d’info se situe sur les réseaux sociaux” Avant d’ajouter : “Le bon modèle n’est pas de mettre des programmes pensés pour les réseaux sociaux sur nos antennes ou vice-versa.”

France Télévisions va donc lancer son opération séduction à l’intention des 12-18 ans sur les réseaux sociaux avec un JT, C quoi l’info, et une série, Deter, en plus de programmes éducatifs destinés aux lycéens. Dans l’autre sens, la star d’Instagram, YouTube et Tik Tok, HugoDécrypte, viendra faire des interviews en télé. À commencer par celle de Thomas Pesquet.

”C’est une mutation énorme de l’offre de France Télévisions, conclut Stéphane Sitbon-Gomez. A priori, l’État actionnaire ne triplera pas nos moyens. Cette ambition impliquera donc des redéploiements, des transformations, peut-être un désinvestissement du linéaire au profit du non-linéaire, l’arrêt de certains programmes…”

En clair, la télé de papa, c’est fini.