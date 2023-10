Le château de la Star Ac' est à vendre aux enchères... juste avant le retour de l’émission

L’ambiance risque d’être très particulière lors de l’ouverture du célèbre château de la Star Academy, le 4 novembre prochain sur TF1. Deux jours auparavant sera en effet organisée une… vente aux enchères du bâtiment. C’est le tribunal judiciaire de Melun qui en a décidé ainsi. Et voici l’annonce qu’il a publiée concernant le château des Vives-Eaux à Dammarie-les-Lys : “Un château, superficie totale 2 496,73 m² d'une contenance totale de 18 hectares, entièrement clos se composant de parcs et forêts, se décomposant en un château, une maison de gardien, des dépendances et une serre. Ce bien est inoccupé (à l’exception d’un gardien occupant une pièce dans le bâtiment 7).” Une annonce accompagnée d’une mise à prix de 700 000 euros.