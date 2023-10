Sandrine Dans nous dévoiles les coulisses de “L’Amour est dans le pré” : “Nos fermiers ont été déstabilisés de ne pas recevoir leurs lettres”

En effet, à part le 71 de Jean-Michel Zecca qui a fêté ses 20 ans cette année mais qui est un jeu télé et non un programme ou émission télé comme L’Amour est dans le pré, c’est l’unique émission dans l’histoire de TVI qui connaît une aussi longue carrière sur le petit écran noir, jaune et rouge. C’est pourquoi la chaîne privée belge va fêter cet anniversaire en grande pompe et réserve une pléiade de surprises à nos agriculteurs en quête de l’âme sœur. À commencer par une priorité de diffusion sur RTL Play dès ce samedi 18 heures avant celle en télé, sur RTL-TVI, dès ce dimanche 20 h 45. Sans oublier les 5 émissions spéciales anniversaires (avec des anciens fermiers qui reviennent parler de leur aventure, des anecdotes de tournage, des instants préférés ou non, les disparitions tragiques, etc.), aussi sur RTL Play, à partir de ce dimanche.

15 ans, une année bilan ?

”Dans ces émissions spéciales, justement on le fait. Régulièrement, des chiffres d’audience qui reviennent avec aussi le nombre de mariage, de bébés, de pays où L’amour est dans le pré existe, etc. 15 ans étaient l’occasion de faire un bilan et la particularité de cette année anniversaire est que, par exemple, les candidats ne reçoivent pas les fameuses lettres. On apporte un souffle nouveau en les faisant rencontrer directement celles et ceux qui leur auront écrit. Afin de faire un choix pour les speed datings. Et à la suite de ces derniers, ils vont directement partir à la ferme le lendemain. Il y a donc aussi une espèce de petit coup d’accélérateur qui a été apporté et amène un nouveau peps pour les 15 ans de l’émission.”

Avez-vous ressenti un changement radical dans la dynamique de l’émission ?

“Ben, d’abord, cela les a surpris de ne pas recevoir leurs lettres et qu’ils aillaient directement rencontrer ceux qui leur avaient écrit. Car il y a quand même eu des lettres écrites sauf qu’on ne les a pas données en main propre. Ils n’ont pas dû choisir sur base des lettres. Mais ils ont d’abord été un peu tous surpris, déstabilisés. Certains étaient hyperemballés, d’autres un petit peu plus inquiets mais finalement, ils se sont laissés porter par le truc. Cela a vraiment apporté une espèce de petit coup de boost pour les agriculteurs. Et on espère surprendre les téléspectateurs aussi du coup. ”

"Agriculteur est un métier difficile et en voie de disparition, cela transpire un peu à travers l'émission"

Et comme quoi, il y a donc encore des agriculteurs célibataires en Belgique.

”Plein ! Et je dirais même plus, il faut en profiter tant qu’on a encore des agriculteurs ! Car c’est quand même un métier en voie de disparition. Il faut pouvoir les soutenir, être à leur côté et si nous, on peut leur apporter un petit peu d’amour à travers l’émission… ben on est ravi !”

Au-delà de ce côté cupidon, il y a une vraie réflexion de fond ?

“Toujours. Il est vrai qu’on ne fait pas un documentaire L’Amour est dans le pré pour évoquer ce métier difficile mais cela transpire un peu à travers l’émission. Et le fait qu’ils soient célibataires traduit que le métier est exigeant, compliqué et qu’ils ne peuvent pas s’arrêter quand ils veulent. Ni déménager comme ils veulent… ”

Donc on est reparti pour quinze saisons ?

”Ah ben peut-être ! En fait, chaque année, depuis que j’ai commencé, je me dis que c’est peut-être la dernière puisque tout dépend forcément des audiences et du succès de l’émission. Et donc je suis heureuse quand on annonce qu’une nouvelle saison démarre. Alors qui sait, oui peut-être encore pour 15 ans. Tant que je ne deviens pas sourde ou autre, je poursuivrai aussi à l’animation (sourire) ! Même si je suis toujours prudente sur cet aspect-là. Depuis que je suis rentrée dans ce métier il y a maintenant 27 ans, je vis au jour le jour. Je ne me projette pas. On verra bien une fois la finale diffusée.”

Comme expliquez-vous ce succès avec le recul ?

“Je pense qu’il y a plusieurs facteurs. L’amour est un thème universel et intemporel, qu’on est tous passé par le célibat, l’envie de se projeter et rencontrer le véritable amour de sa vie. Cela parle à tout le monde. La deuxième chose est que L’amour est dans le pré Belgique est un produit très local. On connaît très vite les lieux, les endroits, la région, etc. Ça parle de proximité. Et puis, comme on tourne en été et que c’est diffusé en automne/hiver, on apporte des images de soleil, de campagne et de fraîcheur. Il y a aussi plusieurs degrés de lecture. Cela parle donc à un public familial. J’ai notamment rencontré un jeune homme de 12 ans qui m’a dit qu’il était fan de l’émission depuis des années ! Il n’est pas dans le milieu mais il rêve un jour d’avoir son tracteur. Donc voir des images de tracteur, pour lui, il adore ça. C’est mignon ! ”

Parmi les candidats de cette saison (portraits vidéos sur rtlplay), on retrouve deux femmes et une personne homosexuelle.

”On en avait déjà eu dans d’autres saisons. On essaye toujours dans le casting d’avoir différentes tranches d’âge, différentes régions et de types d’agriculture. Et peu importe l’orientation sexuelle. Pour nous, cela n’a aucune importance. le plus important est qu’ils soient heureux et trouvent l’amour. Et une fois de plus, on a vécu des situations inédites. Comme quoi jamais rien n’est écrit avec l’amour est dans le pré, rien n’est scénarisé. Quand des choses se passent, elles se passent. On est avec des vrais êtres humains avec leurs émotions et donc c’est parfois très surprenant !”

Une émission avec un impact positif sur la vie des candidats ?

”Ils sont toujours hyperpositifs. 90 % sont prêts à recommencer l’aventure. On avait fait une émission seconde chance il y a quelques années avec quelques agriculteurs mais on s’est rendu compte que le public s’y était moins raccroché. Et, après réflexion, on s’est dit que ce n’était peut-être pas très juste vis-à-vis des autres potentiels candidats célibataires qui voudraient se lancer dans l’aventure. Savoir qu’une place est prise dans le casting par quelqu’un qui l’a déjà fait… Ce n’est pas très sympa.”