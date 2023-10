Clémence, éliminée du Meilleur pâtissier : “C’est un petit peu honteux pour une Belge de partir là-dessus !”

Si c’était à refaire, elle le referait mais “avec deux fois plus d’énergie !”, confesse d’emblée Clémence, originaire de Warcoing, et marquée à vie par la tente du Meilleur Pâtissier qui lui donne encore aujourd’hui des frissons. “C’est la semaine du chocolat qui m’a fait défaut… c’est un petit peu honteux pour une Belge au final de se dire de se rater pour la semaine du chocolat, déplore ainsi Clémence, jointe par téléphone. Mais bon, on va dire que cela n’a pas été mon domaine de prédilection. Et je pense que le fait d’avoir raté une ou deux épreuves, cela démoralise un petit peu. Et cela a été dur de remonter la pente ensuite… ”

Cette Wallonne picarde de 24 ans a en effet chuté sur l’épreuve de rattrapage de Mercotte alors qu’elle avait déjà été numéro sur une de ses épreuves précédentes. Celle qui est atteinte de nanisme – et en a fait une force ! – ne cache pas sa déception d' “être partie aussi tôt” de l’aventure. “C’est le jeu, malheureusement ! Cinq semaines de compétition, c’est pas mal mais j’aurais aimé au moins faire la moitié voire les dix semaines, sourit celle qui aurait aussi rêvé d’avoir un jour le fameux tablier bleu. Le fait que je me mariais un mois après, au moment de l’épreuve du chocolat, je pense que cela m’a aussi joué des tours. Je n’étais plus autant investie et concentrée que prévu.”

Êtes-vous du coup dégoûté par le chocolat ?

”(Rires) Je vous avoue que, depuis que je suis revenue, je ne travaille plus le chocolat. Après, c’est une matière vraiment compliquée à travailler. Dégoûtée… à le travailler oui mais à le manger en tout cas, non (sourire) ! Non mais cette épreuve de l’intense au chocolat (en forme de tsunami cake, NdlR) m’a beaucoup déçue car c’est quelque chose que j’avais beaucoup travaillé avant et que je maîtrisais. C’est entre guillemets bête car j’aurais dû savoir que j’aurais dû faire ma croûte plus épaisse… je sais malheureusement tout ça mais voilà…”

Aviez-vous senti que c’était votre tour ?

”J’hésitais avec Hafidou car on était à peu près au même stade… et je me demandais surtout s’ils allaient prendre en compte les semaines d’avant. Mais c’est apparemment moi qui ait été la plus nulle sur la semaine donc c’est dommage. Je le sentais un peu quand même mais bon… ça fait toujours mal hein. Enfin, c’est le jeu.”

Vous avez d’ailleurs craqué sous l’émotion…

”Oui… et pourtant je vous assure que j’ai essayé de ne pas craquer. Je me disais : Clémence, si c’est toi qui pars, ce n’est pas grave, c’est le jeu. Mais l’émotion est venue car tu te rends compte que c’est vraiment fini. C’est comme ça… on pleure, c’est inévitable. On a un peu tous craqué car personne ne s’attendait à ce que je parte en plus. Je ne sais pas si cela s’est vu pendant l’émission, mais je pense que pendant au moins deux minutes, aucun n’a bougé tellement ils étaient étonnés.”

Ce qui prouve que vous vous êtes fait des amis parmi les anciens candidats ?

”Oui absolument ! C’était vraiment bon enfant. On s’entendait vraiment tous bien. C’est le point positif de cette émission, on sent qu’il n’y avait vraiment aucune compétition entre nous. Quand on avait besoin d’aide, on se soutenait. C’est comme si on se connaissait depuis des lustres alors que pas du tout. Mais à force de vivre avec les mêmes personnes, ils deviennent comme une famille. Même entre nous, on s’entraidait. Encore aujourd’hui, on se parle souvent via notre groupe WhatsApp et on se donne des nouvelles. Même s’il y a plus d’affinités avec certains que d’autres.”

Et avec Mercotte et Cyril, tout s’est aussi bien passé ?

”Oui, franchement, ils sont super gentils. Cyril est peut-être un peu moins avenant. On parle un peu moins avec lui qu’avec Mercotte mais ils étaient très sympas. Rien à dire !”

Et votre mariage était donc la cerise sur le gâteau, finalement ?

”Oui (sourire) ! Il s’est très bien passé mais il m’a joué des tours, je n’étais plus trop dans mon élément dans l’émission. Mais ce n’est pas grave car le mariage s’est très bien passé, c’était magnifique. C’était ce qu’on voulait et on est ravi ! Ça fait même déjà quatre mois qu’on est marié maintenant. On est content que ce soit fait et… c’est un budget en moins (sourire) !”

En effet, car maintenant, vous comptez investir dans une future boutique de pâtisserie ?

”Le mariage était important à mes yeux, le Meilleur pâtissier aussi et maintenant en route pour ouvrir une boutique. Je finis d’étudier pour passer mon diplôme d’ici la fin de l’année. Et j’espère que d’ici l’année prochaine je vais pouvoir ouvrir ma boutique. Et surtout animer des ateliers pour enfants et pour personnes handicapées mentales ou physiques. C’est un point qui me tient à cœur et qui pourra peut-être aussi me démarquer.”

Clémence et Emily, les deux Belges du Meilleur pâtissier de cette saison ©cameriere ennio

Les chances de la Belge Emily selon Clémence : “Elle ira loin”

”Mon avis est qu’elle ira loin, assure Clémence au sujet de l’autre atout belge du concours du Meilleur Pâtissier. Elle est très douée, elle a beaucoup de talents et elle maîtrise bien les choses. Je ne peux trop rien dire mais, pour mi, elle ira loin. En tout cas, elle le mérite. D’autres candidats le méritent aussi mais que le meilleur gagne !”

La force d’Emily, originaire d’Aiseau, après l’avoir vue à l’œuvre sous la tente du Meilleur Pâtissier durant cinq semaines ? “Elle était toujours calme, analyse-t-elle. Même si cela ne va, je ne l’ai jamais vue stressée et elle garde beaucoup en elle. Une force tranquille. Elle maîtrise les choses, elle a beaucoup de gestes techniques aussi. Elle mérite d’aller loin et j’espère que ce sera le cas !”