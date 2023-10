Retour de l’émission “Le Maillon Faible” ? Laurence Boccolini exprime son ras-le-bol : “Je n’en peux plus”

Celui qui serait pressenti pour présenter le jeu de culture générale est le comédien Vincent Dedienne, que vous avez pu voir notamment dans la série “La Flamme”. Le comédien de 36 ans présenterait alors son premier jeu télévisuel.

Suite à cette rumeur, qui semble se confirmer, Laurence Boccolini a réagi sur son compte Instagram. Harcelée de questions concernant la reprise de l’émission qu’elle a animée par le passé, l’animatrice écrit ceci. “Bon alors, je ne sais pas ce que M6 prépare, je ne suis pas au courant de ce’Maillon faible’avec Vincent Dedienne. Je n’en sais rien, je ne sais pas si c’est la forme originale, ce format ne m’appartient pas”, peut-on lire sous sa publication.

L’animatrice conclut alors son message sans rancœur, en souhaitant bonne chance à son successeur. “Voilà, j’espère que je vais pouvoir passer la journée cool sans répondre aux questions NON STOP sur cette nouvelle émission, j’en peux plus !!! Ne me demandez pas : je ne sais pas !!! Bisous à Vincent, à M6 et à la BBC qui est propriétaire de ce programme ! Have fun avec ce chouette concept. ENJOY !!!! Allez zou, je retourne bosser…”